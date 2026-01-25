Sorana Cirstea es una tenista rumana profesional que ha desarrollado una carrera sólida y respetada en el circuito WTA durante casi dos décadas. Destaca por su potencia, experiencia y constancia, siendo una de las figuras más representativas del tenis femenino de Rumania.
¿Quién es Sorana Cirstea?
Sorana Mihaela Cirstea es una tenista profesional rumana, reconocida por su estilo agresivo desde el fondo de la cancha y por una carrera longeva y consistente en el circuito WTA. Ha sido una de las principales representantes del tenis femenino de Rumania a nivel internacional.
¿Qué edad tiene Sorana Cirstea?
Sorana Cirstea nació el 7 de abril de 1990 en Bucarest, Rumania, por lo que actualmente tiene 35 años.
¿Sorana Cirstea tiene esposo?
No, Sorana Cirstea no está casada y su vida sentimental se mantiene de manera privada.
¿Qué signo zodiacal es Sorana Cirstea?
Al haber nacido el 7 de abril, Sorana Cirstea es Aries, signo que se caracteriza por tener una personalidad impulsiva, enérgica, directa, independiente y competitiva.
¿Sorana Cirstea tiene hijos?
No, Sorana Cirstea no tiene hijos, por lo que se ha dedicado por completo a su carrera como tenista.
¿Qué estudió Sorana Cirstea?
Sorana Cirstea realizó su educación básica en Rumania, combinándola desde temprana edad con el tenis de alto rendimiento.
¿En qué ha trabajado Sorana Cirstea?
Sorana Cirstea se ha dedicado por completo a su carrera profesional como tenista, destacando logros como:
- Tenista profesional desde 2006
- Ha ganado 2 títulos individuales WTA y 5 títulos de dobles
- Alcanzó su mejor ranking individual dentro del Top 25 del mundo
- Logró su mejor resultado en Grand Slam al llegar a cuartos de final de Roland Garros 2009
- Ha sido pieza clave del equipo rumano de Fed Cup / Billie Jean King Cup, junto a figuras como Simona Halep
- Conocida por derrotar a jugadoras top 10 a lo largo de su carrera, especialmente en torneos WTA 1000