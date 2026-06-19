Kathryn Nesbitt es una árbitra asistente de fútbol estadounidense que actualmente se desempeña como árbitra asistente de video (VAR) para la FIFA. Forma parte de la Lista Internacional de Árbitros de la FIFA desde 2016 y desde 2022 se ha consolidado como una de las principales oficiales de video en el arbitraje internacional.

Su participación en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 marcó el momento más destacado de su carrera, al convertirse en una de las seis mujeres árbitras asistentes en la historia del torneo masculino. Este hecho representó un avance significativo para la presencia femenina en el arbitraje de élite a nivel mundial.

¿Quién es Kathryn Nesbitt?

Kathryn Nesbitt es una árbitra internacional estadounidense que ha combinado una destacada carrera académica en química con el arbitraje profesional de fútbol. Inició su trayectoria arbitral en 2013 y obtuvo su insignia FIFA en 2016, iniciando así su ascenso en competencias nacionales e internacionales.

Entre sus logros más relevantes destaca su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2022 como árbitra asistente, además de su posterior rol como VAR en competiciones FIFA, consolidándose como una de las oficiales más reconocidas en el sistema arbitral moderno.

¿Qué edad tiene Kathryn Nesbitt?

Kathryn Nesbitt nació el 7 de noviembre de 1988, por lo que en 2026 tiene 37 años de edad.

¿Kathryn Nesbitt tiene pareja?

No existe información pública confirmada sobre la vida sentimental de Kathryn Nesbitt, ya que mantiene este aspecto en estricta privacidad.

¿Qué signo zodiacal es Kathryn Nesbitt?

Kathryn Nesbitt es del signo Escorpio, correspondiente al periodo del 23 de octubre al 21 de noviembre. Este signo de agua se asocia con la intensidad, la determinación, la resiliencia y una fuerte fuerza de voluntad.

¿Kathryn Nesbitt tiene hijos?

No hay información pública disponible que confirme si Kathryn Nesbitt tiene hijos.

¿Qué estudió Kathryn Nesbitt?

Kathryn Nesbitt tiene una formación académica avanzada en el área de la química:

Licenciatura en Química – Saint John Fisher College (2010)

Doctorado (PhD) en Química – Universidad de Pittsburgh (2015)

Investigación doctoral enfocada en técnicas de muestreo de químicos cerebrales mediante microdiálisis

¿En qué ha trabajado Kathryn Nesbitt?

Kathryn Nesbitt es reconocida por su doble carrera como científica y árbitra internacional, destacando por romper barreras en el arbitraje masculino de élite y consolidarse como oficial FIFA.