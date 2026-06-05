La FIFA anunció que las ceremonias previas a los partidos del Mundial 2026 tendrán una modificación, lo que cambiará por completo los inicios de cada encuentro futbolístico.

La FIFA informó que todos los futbolistas convocados para cada partido, incluidos los suplentes, estarán alrededor del círculo central antes de la interpretación de los himnos nacionales del Mundial 2026.

FIFA renueva la ceremonia previa a los encuentros del Mundial 2026. (captura)

Ceremonia de los partidos del Mundial 2026 evolucionará conforme avance el torneo

La FIFA indicó que se incorporarán pancartas gigantes con las banderas de las selecciones participantes y una entrada al terreno de juego a través de un arco especial instalado cerca del tunel de vestidores de los jugadores.

El organismo señaló que en el Mundial 2026 los jugadores ingresarán al campo acompañados de niños, antes de integrarse a la formación alrededor del circulo central de la cancha.

En cuanto finalicen los himnos nacionales de cada país, los equipos realizarán el saludo protocolario, las fotografías oficiales y posteriormente los capitanes participarán en el sorteo para determinar la elección de campo y saque inicial, como ya es costumbre.

“A medida que crece la Copa Mundial de la FIFA, seguimos innovando en la forma en que se vive el juego”. FIFA.

Cambios de la FIFA buscan generar unión y orgullo en el Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, añadió que los cambios implementados que reúnen a jugadores y árbitros alrededor del círculo central buscan generar unidad y orgullo.

El primer partido que tendrá estos nuevos cambios anunciados por la FIFA será el México vs Sudáfrica del Grupo A.