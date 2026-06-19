Brooke Ashley Mayo es una árbitra asistente estadounidense que forma parte de la Lista Internacional de Árbitros FIFA desde 2018. Actualmente se desempeña como árbitra asistente en la Major League Soccer (MLS) y forma parte del equipo arbitral seleccionado para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tiene una destacada trayectoria en competencias de primer nivel como la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, los Juegos Olímpicos de París 2024 y el Mundial de Clubes 2025, además de haber sido reconocida como Árbitra Femenina del Año por U.S. Soccer en 2025.

¿Quién es Brooke Mayo?

Brooke Mayo es una árbitra asistente internacional estadounidense reconocida por su crecimiento dentro del arbitraje profesional y por su participación en algunas de las competencias más importantes organizadas por la FIFA.

Inició su carrera como árbitra a los 13 años y con el paso del tiempo se consolidó como una de las representantes más destacadas del arbitraje femenino en Estados Unidos.

Entre sus principales logros destacan su inclusión en la Lista Internacional de Árbitros FIFA en 2018, su participación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023, los Juegos Olímpicos de París 2024 y el Mundial de Clubes 2025.

En 2025 recibió el premio a la Árbitra Femenina del Año otorgado por U.S. Soccer y, en 2026, fue seleccionada para integrar el equipo arbitral de la Copa Mundial masculina.

¿Qué edad tiene Brooke Mayo?

Brooke Ashley Mayo nació el 29 de marzo de 1989 en Garland, Texas, Estados Unidos. En 2026 tiene 37 años de edad.

¿Brooke Mayo tiene pareja?

No existe información pública confirmada sobre la situación sentimental de Brooke Mayo. La árbitra suele mantener su vida privada alejada de los reflectores y las fuentes disponibles se centran principalmente en su trayectoria profesional.

¿Qué signo zodiacal es Brooke Mayo?

Brooke Mayo nació el 29 de marzo de 1989, por lo que pertenece al signo Aries. Este signo de fuego suele asociarse con características como liderazgo, determinación, competitividad y confianza.

¿Brooke Mayo tiene hijos?

No hay información pública disponible que permita confirmar si Brooke Mayo tiene hijos. La información difundida sobre ella se enfoca principalmente en su carrera dentro del arbitraje profesional.

¿Qué estudió Brooke Mayo?

Brooke Mayo cursó sus estudios universitarios en Tennessee Tech University, donde se graduó en 2011 con una licenciatura en Ciencias del Ejercicio (Exercise Science).

¿En qué ha trabajado Brooke Mayo?

Brooke Mayo es conocida por su trayectoria como árbitra asistente internacional y por representar a Estados Unidos en algunas de las competencias más importantes del futbol mundial.