Grigor Dimitrov es el nuevo novio de Eiza González. Esto se sabe de la vida y trayectoria del tenista búlgaro.

El 16 de mayo de 2025, Eiza González confirmó en Instagram su noviazgo con Grigor Dimitrov, con quien llevaría meses saliendo.

Grigor Dimitrov es un tenista profesional originario de Bulgaria, conocido por obtener 25 victorias en torneos internacionales.

El nombre del jugador se volvió viral luego de que Eiza González confirmara que son novios.

La feliz pareja estuvo en mayo de 2025 en Francia, donde se demostraron su cariño sin temor y revelando su relación.

Grigor Dimitrov nació el 16 de mayo de 1991; actualmente, tiene 34 años de edad.

Grigor Dimitrov ha sido pareja de la tenista María Sharppova -de 38 años de edad- y Nicole Scherzinger, de 46 años de edad.

Actualmente, Grigor Dimitrov es novio de Eiza González, de 35 años de edad.

Grigor Dimitrov es Tauro; las personas bajo este signo zodiacal son sensibles y tienen una gran fuerza de voluntad.

El tenista Grigor Dimitrov no tiene hijos.

Grigor Dimitrov comenzó a practicar tenis a los 5 años y tuvo una gran actuación en las competiciones junior.

La carrera de Grigor Dimitrov ha estado enfocada en el tenis. Inició como profesional tras ganar el título de campeón junior de Wimbledon.

Grigor Dimitrov comenzó a clasificar en torneos destacados como el Abierto de Australia y Torneo de Sidney.

Además, el tenista ha participado en Grand Slam; en 2024, fue campeón del Torneo Brisbane y finalista en el Masters de Miami.

Eiza González confirmó su noviazgo con Grigor Dimitrov en el cumpleaños del tenista, con un tierno mensaje en Instagram.

“Grigor Dimitrov eres uno de uno. Eres realmente mi humano favorito de todos los tiempos, y no puedo creer que haya tenido la suerte de encontrarte. Has restaurado tanto en mí que no pensé que fuera posible”

Eiza González