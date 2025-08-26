Este lunes 25 de agosto, el deporte mexicano volvió a vivir un momento histórico y todo gracias a Renata Zarazúa que venció a una Top 10 del mundo en el US Open.

Renata Zarazúa consiguió la victoria más importante de toda su carrera, al dar la sorpresa tras vencer a la tenista Madison Keys, sexta en el ranking de WTA y campeona del Australian Open 2025, en cancha central del US Open.

Lo logró en la cancha más imponente del tenis, contra una de las mejores del planeta y en el escenario más grande del deporte blanco por ello hoy te hablamos más sobre la tenista mexicana.

¿Quién es Renata Zarazúa? La tenista mexicana que hizo historia en el US Open

Renata Zarazúa es una tenista mexicana que ha puesto el nombre del país en lo más alto del deporte blanco en competencias internacionales como la Copa Billie Jean King y los Juegos Panamericanos.

¿Qué edad tiene Renata Zarazúa? La tenista mexicana que hizo historia en el US Open

Renata nació el 30 de septiembre de 1997 por lo que actualmente tiene 27 años de edad.

¿Dónde nació Renata Zarazúa? La tenista mexicana que hizo historia en el US Open

Renata nació en la Ciudad de México, creciendo en una familia de tradición tenista ya que es sobrina de Vicente Zarazúa, ex tenista profesional y su hermano Pato también práctica este deporte.

👏🇲🇽 ¡UN DÍA QUE NO OLVIDARÁ NUNCA!



¡HISTÓRICO TRIUNFO DE RENATA ZARAZÚA EN EL ARTHUR ASHE ANTE UNA TOP10! 🌟



LÁGRIMAS DE LA MEXICANA 🥹



Lo viste en ESPN y #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/mo1fAliVoB — ESPN.com.mx (@ESPNmx) August 25, 2025

¿Quién es la pareja de Renata Zarazúa? La tenista mexicana que hizo historia en el US Open

No hay información pública sobre la pareja sentimental de la tenista mexicana Renata Zarazúa que hizo historia en el US Open.

¿Tiene hijos Renata Zarazúa? La tenista mexicana que hizo historia en el US Open

Renata Zarazúa no tiene hijos conocidos públicamente, la información que hay en los sitios de búsqueda se centran en su carrera, logros y sus familiares tenistas.

¿Cuál es el signo zodiacal de Renata Zarazúa? La tenista mexicana que hizo historia en el US Open

Renata nació en septiembre por lo que su signo zodiacal es Libra, que de acuerdo con la astrología son personas que les gusta el equilibrio.

¿Cuáles son los logros de Renata Zarazúa? La tenista mexicana que hizo historia en el US Open

Renata Zarazúa ha ganado 2 títulos individuales y 16 de dobles en el circuito ITF, pero el 2025 ha sido el año más sólido en su carrera.

Renata Zarazúa hizo historia en el US Open al convertirse en la primera mexicana en vencer una Top 10

Renata Zarazúa está escribiendo una nueva página en la historia del tenis mexicano y ya puso su nombre con letras de oro en el deporte del país tras convertirse en la primera tenista azteca que vence a una Top 10 del ranking de WTA.

Zarazúa, actualmente rankeada en el lugar 82, venció a la estadounidense Madison Keys que es la sexta mejor del mundo y llegaba a este duelo de primer ronda ante la mexicana como amplia favorita.

La tenista mexicana vino de atrás ya que el primer set lo perdió y en el segundo llegó a estar abajo por 3-0 pero al final logró una remontada espectacular en los últimos dos parciales 7(7)-(3)6 y 7-5, para avanzar a segunda ronda en Nueva York.