Sarpreet Singh es un futbolista neozelandés de origen indio que se desempeña como mediocampista ofensivo. Actualmente juega en el Wellington Phoenix de la A-League de Australia, club al que llegó en calidad de préstamo procedente del TSC Bačka Topola de Serbia.

Además, es internacional con la Selección de Nueva Zelanda, con la que ha participado en importantes competencias internacionales.

¿Quién es Sarpreet Singh?

Sarpreet Singh es un mediocampista ofensivo reconocido por su creatividad, visión de juego y capacidad para generar oportunidades de gol. Su carrera adquirió notoriedad internacional cuando fichó por el Bayern Múnich en 2019, convirtiéndose en uno de los primeros futbolistas neozelandeses en llegar al club alemán.

A lo largo de su trayectoria ha pasado por equipos de Nueva Zelanda, Alemania, Portugal, Serbia y Australia, además de representar a su país en categorías juveniles y en la selección absoluta.

Entre sus principales logros destacan:

Campeón de la Liga de Campeones de la UEFA con Bayern Múnich.

Campeón de la Copa de Alemania.

Campeón de la 3. Liga alemana con Bayern Múnich II.

Campeón de Oceanía Sub-17 con Nueva Zelanda.

Campeón de Oceanía Sub-20 con Nueva Zelanda.

Participante de la Copa del Mundo 2026.

¿Qué edad tiene Sarpreet Singh?

Sarpreet Singh nació el 20 de febrero de 1999 en Auckland, Nueva Zelanda. Actualmente tiene 27 años de edad.

¿Sarpreet Singh tiene pareja?

Sí. Sarpreet Singh está casado con Neetu Singh, con quien contrajo matrimonio en 2025. Aunque suele mantener su vida privada alejada de los reflectores.

¿Qué signo zodiacal es Sarpreet Singh?

Sarpreet Singh pertenece al signo Piscis, correspondiente al elemento Agua.

Las personas nacidas bajo este signo suelen caracterizarse por ser creativas, intuitivas, sensibles y empáticas.

¿Sarpreet Singh tiene hijos?

Hasta el momento no existe información pública que confirme que Sarpreet Singh tenga hijos.

¿Qué estudió Sarpreet Singh?

Sarpreet Singh cursó sus estudios en Scots College, institución educativa de Nueva Zelanda donde recibió una beca deportiva relacionada con el futbol.

Su formación estuvo enfocada principalmente en el desarrollo deportivo, por lo que no existen registros públicos sobre estudios universitarios, posgrados o diplomados.

¿En qué ha trabajado Sarpreet Singh?

Sarpreet Singh es conocido por ser uno de los futbolistas neozelandeses más destacados de los últimos años y por haber llegado al Bayern Múnich, uno de los clubes más importantes del mundo. Su carrera profesional se ha desarrollado en diversas ligas internacionales.