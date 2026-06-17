Dino Zoff es un exfutbolista, exentrenador y una de las máximas leyendas del futbol italiano. Considerado uno de los mejores porteros de todos los tiempos, hizo historia al convertirse en el capitán más veterano en conquistar una Copa del Mundo, logro que alcanzó con Italia en España 1982 a los 40 años.

Su nombre permanece ligado a algunos de los momentos más importantes del futbol italiano. En 2026 volvió a ser homenajeado por la Federación Italiana y distintas instituciones deportivas con motivo de su cumpleaños 84.

¿Quién es Dino Zoff?

Dino Zoff es un exguardameta italiano reconocido por su liderazgo, regularidad y longevidad deportiva. Durante más de dos décadas defendió la portería de clubes históricos como Napoli y Juventus, además de convertirse en una figura emblemática de la selección italiana.

Entre sus principales logros destacan la conquista de la Eurocopa de 1968 y el Mundial de 1982 con Italia, torneo en el que levantó el trofeo como capitán.

Tras retirarse como futbolista, también desarrolló una carrera como entrenador al frente de equipos como Juventus, Lazio, Fiorentina y la propia selección italiana.

Dino Zoff, leyenda del futbol italiano. (@dinozoffofficial/Instagram)

¿Qué edad tiene Dino Zoff?

Dino Zoff nació el 28 de febrero de 1942 en Mariano del Friuli, Italia. Actualmente tiene 84 años de edad.

¿Dino Zoff tiene pareja?

Sí. Dino Zoff está casado con Annamaria, a quien conoció durante su etapa como jugador del Mantova.

¿Qué signo zodiacal es Dino Zoff?

Dino Zoff es del signo Piscis, perteneciente al elemento agua. Este signo suele asociarse con la intuición, la sensibilidad, la capacidad de adaptación y una gran fortaleza emocional.

¿Dino Zoff tiene hijos?

Sí. Dino Zoff tiene un hijo llamado Marco Zoff, nacido en 1973. Además, es abuelo de dos nietos.

¿Qué estudió Dino Zoff?

No existen registros públicos de que Dino Zoff haya cursado una licenciatura, posgrado o diplomado. Su formación estuvo enfocada desde muy joven en el futbol profesional, disciplina en la que desarrolló toda su carrera deportiva.

¿En qué ha trabajado Dino Zoff?

Dino Zoff es conocido por ser uno de los porteros más importantes en la historia del futbol y por haber conquistado el Mundial de 1982 como capitán de Italia. Tras su retiro también tuvo una destacada trayectoria como entrenador y directivo.