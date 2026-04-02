Gabriele Gravina, presidente de la federación de fútbol de Italia renunció dos días después de que la selección de ese país quedara fuera del Mundial 2026 al perder la final de su repechaje.

¿Por qué renunció el presidente del fútbol italiano?

Italia se quedó fuera del Mundial 2026 al perder la final del repechaje ante Bosnia, resultado que provocó la renuncia del presidente de la federación de fútbol de ese país.

La derrota en tanda de penaltis ante Bosnia y Herzegovina, marcó el final de Gabriele Gravina, como presidente del fútbol italiano. en un repechaje de clasificación.

Gravina asumió el mando de la federación en 2018 pero de acuerdo al ministro de Deportes de Italia, Andrea Abodi, un cambio en el liderazgo del fútbol del país es necesario.

“Es evidente para todos que el fútbol italiano necesita una reestructuración y ese proceso debe comenzar con un nuevo liderazgo en la FIGC (federación)” Andrea Abod, ministro de deportes de Italia

Gianluigi Buffon también renunció

Gianluigi Buffon, exportero azzurri, también presentó su renuncia como Jefe de Delegación de la Selección Italiana, tras no clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Buffon anunció por medio de sus redes sociales que dejó su cargo debido a la derrota ante Bosnia y Herzegovina.

Selección de Italia no logró clasificar al Mundial 2026 (Fabio Ferrari / AP)

Una larga crisis de Italia lo tiene lejos del Mundial

La crisis del fútbol de Italia en los Mundiales se remontan a 2010 y 2014, cuando no logró avanzar de su grupo en ambas ocasiones.

El último partido de eliminación directa de la Azzurri en un Mundial fue en 2006, cuando ganó el título al vencer a Francia en la final tras una tanda de penales.