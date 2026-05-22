Aquivaldo Mosquera es un exfutbolista del América, quien ha seguido vigente no solo como entrenador sino por sus escándalos mediáticos.

Además de sus escándalos de infidelidad y paternidad fuera del matrimonio, el futbolista ahora enfrenta un caso de posible fraude fiscal. Te contamos lo que sabemos sobre quién es Aquivaldo Mosquera:

¿Quién es Aquivaldo Mosquera?

¿Qué edad tiene Aquivaldo Mosquera?

¿Quién es la esposa de Aquivaldo Mosquera?

¿Qué signo zodiacal es Aquivaldo Mosquera?

¿Cuántos hijos tiene Aquivaldo Mosquera?

¿Qué estudió Aquivaldo Mosquera?

¿En qué ha trabajado Aquivaldo Mosquera?

¿Quién es Aquivaldo Mosquera?

Aquivaldo Mosquera es una destacado futbolista nacido en Colombia y nacionalizado mexicano.

Actualmente es entrenador deportivo en Guanajuato y su vida no ha estado alejada de escándalos de infidelidad y paternidad fuera del matrimonio.

¿Quién es Aquivaldo Mosquera? Exfutbolista y ex capitán del América (Cuartoscuro / Iván Stephens)

¿Qué edad tiene Aquivaldo Mosquera?

Aquivaldo Mosquera tiene 44 años de edad, al haber nacido el 22 de junio de 1981.

¿Quién es la esposa de Aquivaldo Mosquera?

Aquivaldo Mosquera está divorciado de la colombiana Juliana Alatorre, con quien tuvo dos hijas. El motivo del divorcio fue principalmente por infidelidades.

El futbolista tuvo una relación fuera del matrimonio con Karla Pineda -exesposa de Adrián Uribe- con quien tuvo un hijo.

Aquivaldo Mosquera señaló que hubo chantajes de parte de Karla Pineda, aunque posteriormente aseguraron que hay una relación sana y convivencia con el menor.

¿Qué signo zodiacal es Aquivaldo Mosquera?

Aquivaldo Mosquera es de signo zodiacal Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Aquivaldo Mosquera?

A Aquivaldo Mosquera se le conocen tres hijos, dos con Juliana Alatorre y uno con Karla Pineda.

¿Qué estudió Aquivaldo Mosquera?

Tras hacer carrera como futbolista, Aquivaldo Mosquera hizo estudios para ser entrenador profesional mediante congresos deportivos, capacitaciones y más.

¿En qué ha trabajado Aquivaldo Mosquera?

Aquivaldo Mosquera fue defensa central en quipos de futbol mexicano e internacionales como:

Sevilla FC

América

Pachuca

Chiapas FC

Atletico Nacional (Colombia)

Deportivo Cali (Colombia)

¿Quién es Aquivaldo Mosquera? Exfutbolista y ex capitán del América (Cuartoscuro / Jesús García)

Fue convocado varias ocasiones a la selección colombiana. Como entrenador, actualmente dirige a Lobos de la Universidad Latina de México con sede en Celaya, Guanaj u ato .

También ha entrenado a Agricultores de Guasave, Inter de Querétaro y Cúcuta Deportivo.