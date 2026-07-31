Ha muerto a los 66 años, Franco Baresi, leyenda y futbolista italiano, considerado uno de los mejores defensas de la historia del fútbol.

Pero ¿quién fue Franco Baresi? Te contamos todo lo que sabemos de la leyenda y futbolista italiano

¿Quién es Franco Baresi?

Franco Baresi fue un futbolista italiano que nació el 8 de mayo de 1960 en la ciudad de Travagliato, Italia.

Se convirtió en leyenda y futbolista italiano al ser una de las figuras más importantes del AC Milan, del cual fue parte hasta su retiro.

¿Quién fue Franco Baresi? Leyenda y futbolista italiano (especial)

¿Qué edad tenía Franco Baresi, la leyenda y futbolista italiano?

Al momento de su muerte Franco Baresi, la leyenda y futbolista italiano tenía 66 años de edad.

¿Quién era la esposa de Franco Baresi?

Franco Baresi estuvo casado desde 1984 con Maura Lari, una persona fuera del ojo público.

¿De qué signo zodiacal era Franco Baresi, la leyenda y futbolista italiano?

Franco Baresi, la leyenda y futbolista italiano pertenecía al signo zodiacal de Tauro.

¿Cuántos hijos tuvo Franco Baresi?

Franco Bares y Maura Lari adoptaron a dos niños, Edoardo (nacido en la Ciudad de México) y Giannandrea (nacido en Rusia).

¿Qué estudió Franco Baresi, la leyenda y futbolista italiano?

Franco Baresi, la leyenda y futbolista italiano no contó con estudios, debido a que a los 17 años quedó huérfano.

Sin embargo, en el fútbol, Franco Baresi estuvo en el internado de las instalaciones de Milanello, la academia formativa del club.

Ya como futbolista retirado, Franco Baresi obtuvo la Licencia UEFA Pro, el nivel más alto de certificación para dirección técnica de fútbol en Europa.

¿En qué trabajó Franco Baresi?

Franco Baresi se desarrolló laboralmente como futbolista por 20 años (1977-1997), principalmente como jugador y capitán histórico del AC Milan. Mientras que en la Selección de Italia estuvo de 1982 a 1994.

Como DT, Franco Baresi estuvo al frente de AC Milan Primavera (Sub-20) y del AC Milan Berretti (Sub-19).

Muere Franco Baresi, la leyenda eterna del fútbol italiano

El mundo del fútbol está de luto por la muerte de Franco Baresi, uno de los defensas más importantes de la historia. El histórico capitán del AC Milan falleció a los 66 años.

“La historia del Milan está en lágrimas por el fallecimiento de Franco Baresi. Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre, al igual que la camiseta con el número 6, parte integrante y fundamental del ADN y del recorrido de todo el club”, AC Milan

Franco Baresi murió tras una enfermedad relacionada con un problema pulmonar. Según los reportes locales, el exfutbolista había sido diagnosticado con un nódulo pulmonar, por el cual fue operado en 2025.