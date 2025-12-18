Mario Pineida, futbolista de Ecuador, fue asesinado este miércoles 17 de noviembre durante un ataque directo, así lo confirmó el Barcelona Sporting Club a través de sus redes sociales.

“Barcelona Sporting Club informa, con profundo pesar, que ha sido notificado de manera oficial sobre el fallecimiento de nuestro jugador Mario Pineda, hecho ocurrido tras un atentado en su contra”. Comunicado de Barcelona SC

Pero ¿quién es Mario Pineida? Te decimos todo lo que se sabe del futbolista de Ecuador asesinado en Samanes, norte de Guayaquil.

¿Quién fue Mario Pineida?

Mario Pineida fue un futbolista profesional nacido en Santo Domingo, Ecuador y es conocido por su carrera como lateral izquierdo, además de su trayectoria en clubes de su país de origen y Brasil.

Recientemente se dio a conocer que Mario Pineida sufrió un ataque armado, hecho que ha causado gran impacto en el fútbol ecuatoriano y en la afición, especialmente en Barcelona SC, club que lamentó su muerte públicamente.

¿Qué edad tenía Mario Pineida?

Mario Pineida tenía 33 años de edad.

¿Qué signo zodiacal era Mario Pineida?

Dado que Mario Pineida nació el 6 de julio de 1992, su signo zodiacal es Cáncer.

¿Mario Pineida estaba casado?

De acuerdo con la información, Mario Pineida sí estaba casado y su esposa lo acompañaba en el momento del ataque en contra del futbolista, por lo que también habría perdido la vida.

¿Mario Pineida tenía hijos?

De acuerdo con la información, Mario Pineida tenía tres hijos.

¿Qué estudió Mario Pineida?

No hay información pública sobre los estudios académicos de Mario Pineida, pero se sabe que su formación se centró en el futbol desde muy joven.

¿Cuál fue la trayectoria de Mario Pineida?

De acuerdo con la información, Mario Pineida se formó en las divisiones juveniles de varios clubes de Ecuador antes de comenzar su carrera profesional en el club Independiente del Valle, donde debutó como futbolista.

Posteriormente, Mario Pineida ingresó a Barcelona SC, con quien ganó la serie A de Ecuador en 2016 y 2020. Con el club El Nacional ganó la Copa Ecuador 2024 y regresó al BSC.

Estando en el Barcelona SC, Mario Pineida pasó una temporada en el Fluminense FC de Brasil en 2022. En varias ocasiones, el futbolista fue convocado a jugar en la selección de Ecuador.

Asesinan a Mario Pineida, futbolista de Ecuador, en ataque directo

Este miércoles 17 de diciembre se reportó el asesinato del futbolista Mario Pineida durante un ataque armado en el sector de Samanes 4, en Guayaquil, Ecuador, donde también habría muerto su esposa.

De acuerdo con la información, el hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando Mario Pineida se encontraba afuera de una carnicería y dos personas en motocicleta dispararon en su contra.

Cabe mencionar que el ataque a Mario Pineida se dio luego de que el presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, hiciera público que un jugador de su club estaba recibiendo amenazas de muerte.

Hasta el momento no se tiene más información sobre los atacantes y el móvil de asesinato de Mario Pineida, pero se sabe que el futbolista de Ecuardor murió en el lugar de los hechos.