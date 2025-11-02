Santos Laguna no pasa por un buen momento en la Liga MX, sin embargo, tiene a una de sus mejores estrellas de los últimos años: Carlos Acevedo, a quien ya le habrían puesto precio e incluso ya hay un interesado en sus servicios.

De acuerdo con Ignacio “Fantasma” Suárez, Santos Laguna ya no le encuentra cabida a Carlos Acevedo, lo que buscarían darle salida pese a ser el encargado de evitar grandes goleadas en contra del equipo de Torreón, Coahuila.

El portero de 29 años de edad ha jugado todos los partidos del Apertura 2025 de la Liga MX y en total ha recibido 28 goles en contra tras mil 440 minutos disputados en el torneo del futbol mexicano.

Carlos Acevedo ha conseguido cerrar los partidos con su portería en ceros ante Pumas, Chivas, Tijuana y León, sin embargo, ha recibido cuatro goles contra Toluca, San Luis y Necaxa.

¿Carlos Acevedo al América? Santos ya le habría puerto precio a su portero

Carlos Acevedo recibe un gol cada 51 minutos, pero existe algo que ya no le gusta a Santos Laguna, por lo que le darían salida próximamente, no obstante, para fortuna del guardameta mexicano sí existe un interesado en sus servicios.

De acuerdo con la fuente antes mencionada, el principal interesado en contratar a Carlos Acevedo es el Toluca, pues pese a que tienen a Luis García y a Hugo González, parece que ninguno brinda total seguridad en el arco de los Diablos Rojos.

Según el Fantasma Suárez, Santos Laguna quiere una buena cantidad de dinero para desprenderse de Carlos Acevedo, pues se habla de cinco millones de dólares, unos 95 millones de pesos mexicanos, por haberlo formado desde categorías menores.

¿Cómo le va a Carlos Acevedo con Santos Laguna?

Santos Laguna de Carlos Acevedo, de momento, se encuentra en la pelea por encontrar un lugar en el Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX, sin embargo, depende de otros equipos para clasificarse en la última jornada.

Santos Laguna suma 17 puntos y tiene ventaja por diferencia de goles sobre Atlas, no obstante, deberán vencer a Pachuca en el último juego para poder acceder a la siguiente fase del Apertura 2025.