Nathan Ngoy es un futbolista profesional belga que se desempeña como defensa central en el OSC Lille de la Ligue 1 de Francia, club al que llegó en julio de 2025 procedente del Standard de Lieja.

En el Mundial 2026, Nathan Ngoy fue protagonista en el duelo entre Bélgica e Irán, donde su expulsión en la segunda jornada del Grupo G marcó el desarrollo del encuentro.

La tarjeta roja dejó a su selección con 10 jugadores en el tramo final del partido, que terminó empatado 0-0, complicando el panorama belga en la fase de grupos.

¿Quién es Nathan Ngoy?

Nathan Ngoy es un defensa central belga reconocido por su formación en el fútbol de Bélgica y su evolución hasta llegar a una de las ligas más competitivas de Europa. Se formó en el Standard de Lieja, donde debutó profesionalmente y acumuló experiencia antes de dar el salto al fútbol francés.

Su progresión lo llevó a firmar con el Lille OSC en 2025, donde se ha consolidado como una pieza importante en la defensa. Además, ha sido parte de las selecciones juveniles de Bélgica, representando a su país en distintas categorías antes de llegar a la selección mayor.

¿Qué edad tiene Nathan Ngoy?

Nathan Ngoy nació el 10 de junio de 2003 en Bruselas, Bélgica, por lo que actualmente tiene 23 años.

¿Nathan Ngoy tiene pareja?

No hay información pública disponible sobre la vida sentimental de Nathan Ngoy. El futbolista mantiene un perfil bajo fuera del terreno de juego.

¿Qué signo zodiacal es Nathan Ngoy?

Nathan Ngoy es del signo Géminis, correspondiente al elemento Aire. Las personas Géminis suelen destacarse por ser versátiles, comunicativas, inteligentes y adaptables.

¿Nathan Ngoy tiene hijos?

No hay registros públicos que indiquen que Nathan Ngoy tenga hijos. El futbolista se encuentra enfocado en el desarrollo de su carrera profesional en Europa.

¿Qué estudió Nathan Ngoy?

No existen datos públicos sobre estudios universitarios o formación académica superior. Su desarrollo se ha centrado principalmente en su formación deportiva dentro de academias y clubes profesionales de Bélgica.

¿En qué ha trabajado Nathan Ngoy?

Nathan Ngoy es un futbolista profesional belga que ha construido su carrera como defensa central desde las categorías juveniles hasta el fútbol de élite en Francia. Es considerado un jugador con gran proyección dentro del fútbol europeo gracias a su evolución constante.