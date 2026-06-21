Matías Galarza Fonda es un futbolista profesional paraguayo que se desempeña como mediocampista. Actualmente juega en el Atlanta United de la Major League Soccer (MLS), en calidad de cedido por el River Plate de Argentina, club al que pertenece contractualmente y con el que mantiene vínculo vigente.

¿Quién es Matías Galarza?

Matías Galarza Fonda es un futbolista paraguayo reconocido por su capacidad en el mediocampo, su despliegue físico y su aporte ofensivo en momentos clave.

Formado en Sudamérica, ha desarrollado una carrera ascendente en clubes de Paraguay, Brasil y Argentina, consolidándose como un jugador competitivo en el fútbol internacional.

A nivel de logros, ha sido parte de equipos protagonistas en distintas ligas de la región y ha logrado consolidarse como internacional con la Selección de Paraguay, con la que ha participado en torneos oficiales y eliminatorias mundialistas.

¿Qué edad tiene Matías Galarza?

Matías Galarza nació el 11 de febrero de 2002 en Asunción, Paraguay, por lo que actualmente tiene 24 años.

¿Matías Galarza tiene pareja?

Sí. Matías Galarza mantiene una relación con Jessica Marecos, joven paraguaya con quien ha compartido diversos momentos personales en redes sociales. Su relación ha ganado visibilidad pública debido a la exposición mediática del futbolista.

¿Qué signo zodiacal es Matías Galarza?

Matías Galarza es del signo Piscis, correspondiente al elemento Agua.

Las personas bajo este signo suelen caracterizarse por ser sensibles, intuitivas, creativas y empáticas.

¿Matías Galarza tiene hijos?

No. Hasta el momento, no existe información pública que indique que Matías Galarza tenga hijos.

¿Qué estudió Matías Galarza?

Su desarrollo profesional se ha centrado principalmente en su carrera como futbolista desde etapas formativas en el fútbol sudamericano.

¿En qué ha trabajado Matías Galarza?

Matías Galarza Fonda es un futbolista profesional paraguayo que ha construido su carrera en distintas ligas de Sudamérica, destacando por su evolución constante en el mediocampo y su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de juego.

Su proyección internacional se consolidó tras su participación en clubes de Brasil y Argentina, así como con su llegada a la MLS y su papel en la Selección de Paraguay.