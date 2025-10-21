Querétaro vs Chivas continúan con la actividad de la Jornada 14 en plena recta final de la Liga MX; te decimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Chivas se ha enrachado en la Liga MX y tiene grandes posibilidades de calificar de manera directa a la fase final del Apertura 2025, pero necesita vencer a Querétaro.

Querétaro vs Chivas: Pronóstico del partido de la Jornada 14 de Liga MX

El gran momento de Chivas lo hace favorito para derrotar al Querétaro, y el pronóstico es que lo hará con marcador de 3-1 en la Jornada 14 de la Liga MX.

Querétaro vs Chivas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 14 de Liga MX

Querétaro defenderá su territorio con esta posible alineación ante Chivas, en la Jornada 14 de la Liga MX.

Guillermo Allison Omar Mendoza Santiago Homenchenko Diego Reyes Jonathan Perlaza Ángel Zapata Jaime Gómez Eduardo Armenta Rodrigo Bogarín Lucas Rodríguez Ali Ávila

Chivas saltará por otar victoria a la cancha del Estadio La Corregidora, con esta posible alineación ante Querétaro.

Raúl Rangel Diego Campillo Luis Romo José Castillo Richy Ledezma Fernando González Omar Govea Bryan González Santiago Sandoval Armando González Efraín Álvarez

Querétaro vs Chivas: Fecha y horario para ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Querétaro vs Chivas se enfrentan el miércoles 22 de octubre en partido de la Jornada 14 de la Liga MX, y está programado para iniciar a las 19 horas, tiempo del centro de México.

Querétaro vs Chivas: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Las plataformas FOX y Caliente TV transmitirán el partido Querétaro vs Chivas en la Jornada 14 de la Liga MX.

Partido: Querétaro vs Chivas

Fase: Jornada 14 de Liga MX

Fecha: Miércoles 22 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Corregidora

Transmisión: FOX y Caliente TV

¿Cómo llegan Chivas y Querétaro a la Jornada 14 de la Liga MX?

Chivas llega a la Jornada 14 de la Liga MX, con la mira puesta en la calificación directa a la Liguilla del Apertura 2025, pero necesita vencer a Querétaro.

En la Jornada 13 de la Liga MX, Chivas enfrentó al Mazatlán consiguiendo la victoria con marcador de 2-0, y suma 20 puntos en el octavo lugar del Apertura 2025.

Querétaro es el lugar 16 de la tabla general en la Liga MX, así que sumar contra Chivas sería valioso para que los Gallos Blancos se acerquen al Play-In.