La Liga MX continúa en su Jornada 14 con el Necaxa vs Cruz Azul; te compartimos el día, hora y canal para ver el partido de La Máquina

Necaxa y Cruz Azul viven momento muy diferentes de cara a la Jornada 14 de la Liga MX, pero al jugar como local, Rayos aspira a sumar en contra de La Máquina.

Necaxa vs Cruz Azul: Día para ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Necaxa vs Cruz Azul se enfrentan el martes 21 de octubre en la Jornada 14 de la Liga MX.

Necaxa vs Cruz Azul: Hora para ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Necaxa vs Cruz Azul se miden en partido de la Jornada 14 de la Liga MX, a partir de las 19 horas, tiempo del centro de México.

Necaxa vs Cruz Azul: Canal para ver el cierre de la Jornada 14 de la Liga MX

La plataforma Claro Sports, ViX y Canal 7 transmitirán el partido Necaxa vs Cruz Azul en la Jornada 14 de la Liga MX, como parte del Apertura 2025.

Partido: Necaxa vs Cruz Azul

Fase: Jornada 14 de la Liga MX

Fecha: Martes 21 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Claro Sports, ViX y Canal 7

¿Cómo llega Necaxa a la Jornada 14 de la Liga MX vs Cruz Azul?

Necaxa, equipo que dirige Fernando Gago en el Apertura 2025 de la Liga MX, deambula en la parte baja de la competencia.

Con marcador de 3-5, Necaxa volvió a perder en la Jornada 13 de la Liga MX, en una situación cada vez más complicada para los Rayos.

Necaxa se ubica en el penúltimo lugar de la Liga MX con apenas 9 puntos en su cuenta.

¿Cómo llega Cruz Azul a la Jornada 14 de la Liga MX vs Necaxa?

Cruz Azul se mantiene en la pelea por la cima de la competencia en el Apertura 2025 de la Liga MX.

En la Jornada 13 de la Liga MX, Cruz Azul enfrentó en el Clásico Joven al América, partido siempre importante para los aficionados de La Máquina.