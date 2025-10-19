La Jornada 14 de la Liga MX continúa con el Rayados vs FC Juárez en la cancha del Monterrey; te decimos cuándo y dónde ver el partido.

Rayados se rezagó en la pelea por la cima de la competencia en el Apertura 2025 de la Liga MX, así que está obligado a vencer al FC Juárez en la Jornada 14.

Rayados vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX?

El martes 21 de octubre se enfrentan Rayados vs FC Juárez, como parte de la Jornada 14 de la Liga MX.

Cuatro partidos se jugarán el martes 21 de octubre, en la continuación de la Jornada 14 de la Liga MX, siendo el Rayados vs FC Juárez el último en iniciar.

Rayados vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 14 de Liga MX?

La señal de ViX transmitirá el partido Rayados vs FC Juárez, en la Jornada 14 de la Liga MX.

El partido Rayados vs FC Juárez está programado a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Rayados vs FC Juárez

Fase: Jornada 14 de la Liga MX

Fecha: Martes 21 de octubre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: ViX

¿Cómo llega Rayados a la Jornada 14 de la Liga MX previo al partido contra FC Juárez?

Rayados empató 1-1 con Pumas en la cancha del Estadio BBVA, en la Jornada 13 de la Liga MX.

Con 27 puntos, Rayados ocupa el cuarto lugar en la tabla general del Apertura 2025, previo a su partido frente al FC Juárez.

Rayados no puede darse el lujo de perder más puntos como local, ya que después de enfrentar al FC Juárez, se medirá con Cruz Azul, Tigres y Chivas.

¿Cómo va el FC Juárez en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a su partido vs Rayados?

El FC Juárez suma 19 puntos en el noveno lugar del Apertura 2025 de la Liga MX, con lo que necesita ganar para afianzarse en zona de clasificación al Play-In.

En la Jornada 13 de la Liga MX, el FC Juárez empató 2-2 con Pachuca.