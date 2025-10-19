La Liga MX continúa en su Jornada 14 con el América vs Puebla; te detallamos la fecha, horario y dónde ver el partido de las Águilas.

América se mantiene en la pelea por la cima de la competencia en el Apertura 2025 de la Liga MX, así que, ganar a Puebla en la Jornada 14 es indispensable para las Águilas.

América vs Puebla: Fecha para ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

América vs Puebla se enfrentan el martes 21 de octubre en partido de la Jornada 14 de la Liga MX.

América vs Puebla: Horario para ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

América vs Puebla será uno de los cuatro partidos de la Jornada 14 de la Liga MX, que se jugarán el martes 21 de octubre, y está programado para iniciar a las 19 horas, tiempo del centro de México.

América vs Puebla: Canal para ver el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Las plataforma ViX transmitirá el partido América vs Puebla en la Jornada 14 de la Liga MX.

Partido: América vs Puebla

Fase: Jornada 14 de Liga MX

Fecha: Martes 21 de octubre de 2025

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: ViX

¿Cómo llega América a la Jornada 14 de la Liga MX vs Querétaro?

El América llega a la Jornada 14 de la Liga MX, con la mira puesta en la cima del Apertura 2025, por lo que es favorito para derrotar al Puebla.

En la Jornada 13 de la Liga MX, el América enfrentó en el llamado Clásico Joven a Cruz Azul, partido en el que fue derrotado por La Máquina.

América se quedó en 27 puntos en el tercer lugar del Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Cómo llega Puebla a la Jornada 14 de la Liga MX vs América?

Puebla es último lugar de la tabla general en la Liga MX, así que sumar contra América sería valioso para el equipo de la Franja en la Jornada 14.

Puebla logró una victoria espectacular de 4-3 sobre Tijuana en la Jornada 13 de la Liga MX, pero los tres puntos que sumó apenas lo llevan a la cifra de 8 unidades, una menos que el Necaxa.