América busca quien se la pague después de su derrota contra Cruz Azul, este sería Puebla. Veamos el pronóstico y posibles alineaciones para este partido de Jornada 13 de la Liga MX.

Además, al América se le suman malas noticias pues contra Cruz Azul se lesionó Víctor Dávila, y se resintió Zendejas, por lo que sería bajas. Aún así, se mantienen como favoritos ante Puebla.

Y es que los Camoteros se encuentran en último lugar de la tabla con apenas 8 puntos de 36 posibles. Por otro lado, las Águilas se mantienen terceros con 27 unidades.

América vs Puebla: Pronóstico para el partido de la Jornada 13 de Liga MX

Como vimos, América es muy favorito ante Puebla de esta Jornada 13 de la Liga MX. Sería un resultado muy sorprendente si los de André Jardine perdieran.

El pronóstico de SDPdeportes es que América ganará 3 goles por 0 a Puebla, partido de la Jornada 13 de la Liga MX.

Pronóstico: América 3-0 Puebla

América vs Puebla: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 13 de la Liga MX

América saldrá con limitantes, sin embargo, su plantilla es mucho mejor a la de Puebla. Estas son las posibles alineaciones.

América: Malagón, Borja, Juárez, Cáceres, Álvarez, Gutiérrez, Reyes, Sánchez, Rodríguez, Aguirre, Maximin.

Puebla: González, Monárrez, Burgos, Orona, Díaz, Navarro, Organista, Gómez, Rey, Guerra, Marín.

Club América (Adrian Macias / Adrian Macias)

¿A qué hora y dónde ver el América vs Puebla de la Jornada 13 de la Liga MX?

Este América vs Puebla será de media semana. Gracias a las Fechas FIFA, la Jornada 13 de la Liga MX se jugará entre el 21 y el 22 de octubre.

Será el Estadio Azulcrema la sede de este América vs Puebla, y se podrá ver por el Canal 5, ViX y TUDN.