Estamos a 163 días del Mundial 2026, y todavía no se conocen todos los uniformes que las selecciones van a usar. Las marcas trabajan a marchas forzadas y en este caso, Francia usaría un jersey muy bello alusiva a la Estatua de la Libertad.

La que vamos a ver sería el jersey de visitante. Pero, tampoco se conoce la que Francia usará de local. Claro, será la azul típica, aunque Nike todavía no hace oficial el diseño.

Sin embargo, ya se filtraron las playeras. Parece ser que la de siempre tendrá un estilo diferente a los pasados. Tendrá líneas azules y dejaran a un lado los colores sólidos.

Con la segunda equipación, cambiarán el blanco por el menta. Esto tiene una historia de cientos de años detrás, pues Francia y Estados Unidos tenían una gran relación.

Francia usaría hermoso jersey alusivo a la Estatua de la Libertad para el Mundial 2026

Ahora sí, veamos este muy bonito jersey de Francia que sería el visitante para el Mundial 2026, y que sería alusivo a la Estatua a la Libertad. Cabe mencionar que todavía no se conoce el diseño final.

Lo que filtró Footy Headlines, página que se dedica a los uniformes y noticias, es que Nike tiene preparada una playera color verde menta, negro y dorado.

Francia ha estado acostumbrada a que su segunda equipación sea blanca, pero ha cambiado. Lo que sí, es que aficionados han creado o imaginado cómo sería, como este ejemplo:

La relación de Francia y la Estatua de la Libertad

¿Qué tiene que ver Francia con la Estatua de la Libertad? Pues mucho. Resulta que en 1970, el país europeo regaló esta escultura a Estados Unidos para celebrar su primer año de independencia.

Llegó en 300 piezas en 1885 desde Francia y Estados Unidos puso la base. La creó Auguste Bartholdi y representa a Libertas, diosa romana, y sirviendo como faro y bienvenida a inmigrante