Estamos a tan solo cinco meses de que dé inicio el Mundial 2026, la fiesta más grande del futbol llegará a México, Estados Unidos y Canadá en el verano de este año y los países ya se están preparando.

Con el fervor por el arranque del Mundial 2026 y al conocer ya a sus rivales, sedes, fechas y horarios de sus partidos las selecciones ya clasificadas comenzaron a anunciar sus bases de entrenamientos durante el torneo.

La elección de estos centros de entrenamientos forma parte de un proceso de evaluación que cada selección realiza que cumpla con las condiciones óptimas para garantizar el trabajo del plantel durante una estadía aproximada de un mes.

¿Qué selecciones tendrán México de base para el Mundial 2026?

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, las selecciones que ya tienen su boleto para el torneo han comenzado a elegir sus bases de entrenamiento durante su participación en el torneo de la FIFA y México ya sabe a cuáles recibirá.

Hasta el momento solo Uruguay ha confirmado que la sede donde llevará a cabo su concentración en el Mundial 2026 será Playa del Carmen, en México, destino que era prioridad de la selección charrúa.

La concentración de Playa del Carmen fue la única que cumplió con la totalidad de los criterios que estableció Uruguay incluso por encima de lugares como Tampa, Atlanta, Boca Ratón o Austin.

Uruguay confirma a Playa del Carmen como su base para el Mundial 2026 (captura de pantalla)

Selecciones que analizan bases de entrenamiento en México para el Mundial 2026

Desde el año pasado la FIFA compartió la lista de bases de operaciones que las selecciones podían elegir para sus entrenamientos durante el Mundial 2026 y México cuenta con 12 destinos elegibles.

Aunque solo Uruguay ha confirmado su base en México hay al menos cinco selecciones más que han sonado para llevar a cabo sus entrenamientos en el país azteca, incluida la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Alex de la Rosa, analista de TUDN, reveló en su canal de youtube que el conjunto lusitano, eligió la Riviera Maya como su sede para el Mundial 2026.

Por su parte, Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey contó que Túnez y Japón son las selecciones que tienen mayor posibilidad de entrenar en El Barrial. De igual manera, Colombia ha mostrado interés en entrenar en las instalaciones de Verde Valle en Guadalajara y Sudáfrica, rival del Tri, analiza entrenar en Pachuca.