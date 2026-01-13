La Jornada 2 de la Liga MX del Clausura 2026 continúa el miércoles 14 de enero con el partido Cruz Azul vs Atlas. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Cruz Azul vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de Liga MX

El pronóstico del partido Cruz Azul vs Atlas es triunfo de La Máquina con marcador de 2-0 en la Jornada 2 de la Liga MX.

Cruz Azul vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Atlas, como parte de la Jornada 2 de Liga MX.

Cruz Azul

  • Portero: Andrés Gudiño
  • Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira y Gonzalo Piovi
  • Mediocampistas: Jéremy Márquez, Charly Rodríguez, José Paradela y Luka Romero y Rodolfo Rotondi
  • Delantero: Gabriel Fernández

Atlas

  • Portero: Camilo Vargas
  • Defensas: Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel y Diego González
  • Mediocampistas: Aldo Rocha, Paulo Ramírez, Gustavo Ferrareis y Mateo García
  • Delanteros: Eduardo Aguirre y Uroš Đurđević

Cruz Azul vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

La Jornada 2 de la Liga MX enfrenta a Cruz Azul vs Atlas en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 14 de enero en el Estadio Cuauhtémoc.

Las plataformas TUDN, ViX y Canal 5 transmitirán el partido Cruz Azul vs Atlas, el miércoles 14 de enero.

  • Partido: Cruz Azul vs Atlas
  • Fecha: Miércoles 14 de enero
  • Fase: Jornada 2 de la Liga MX
  • Torneo: Clausura 2026
  • Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: TUDN, ViX y Canal 5

¿Cómo llegan Cruz Azul y Atlas al partido de la Jornada 2 de Liga MX?

Cruz Azul llega con presión al partido de la Jornada 2 de la Liga MX, cuando reciba al Atlas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

La derrota 1-2 en León tiene en la mira al proyecto de Nicolás Larcamón, a quien le urge sumar su primera victoria en el Clausura 2026.

Atlas sumó sus primeros tres puntos en casa, donde venció 1-0 a Puebla, así que, los rojinegros no serán un rival sencillo para Cruz Azul en la Jornada 2 de la Liga MX.

Así se jugará la Jornada 2 de Liga MX:

Martes 13 de enero de 2026

  • Puebla vs Mazatlán | FOX One y Canal 7
  • Pachuca vs León | FOX One
  • Necaxa vs Rayados | Canal 7, ViX, Claro Sports
  • FC Juárez vs Chivas | Canal 7 y FOX One

Miércoles 14 de enero

  • Cruz Azul vs Atlas | Canal 5, TUDN y ViX
  • América vs San Luis | Canal 5, TUDN y ViX
  • Querétaro vs Tijuana | FOX One
  • Toluca vs Santos | Canal 7, TUDN, FOX One y ViX
  • Tigres vs Pumas | FOX One y Canal 7