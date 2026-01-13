La Jornada 2 de la Liga MX del Clausura 2026 continúa el miércoles 14 de enero con el partido Cruz Azul vs Atlas. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Cruz Azul vs Atlas: Pronóstico del partido de la Jornada 2 de Liga MX

El pronóstico del partido Cruz Azul vs Atlas es triunfo de La Máquina con marcador de 2-0 en la Jornada 2 de la Liga MX.

Cruz Azul vs Atlas: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 2 de Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Atlas, como parte de la Jornada 2 de Liga MX.

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erik Lira y Gonzalo Piovi

Mediocampistas: Jéremy Márquez, Charly Rodríguez, José Paradela y Luka Romero y Rodolfo Rotondi

Delantero: Gabriel Fernández

Atlas

Portero: Camilo Vargas

Defensas: Gaddi Aguirre, Manuel Capasso, Rodrigo Schlegel y Diego González

Mediocampistas: Aldo Rocha, Paulo Ramírez, Gustavo Ferrareis y Mateo García

Delanteros: Eduardo Aguirre y Uroš Đurđević

Cruz Azul vs Atlas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 2 de Liga MX

La Jornada 2 de la Liga MX enfrenta a Cruz Azul vs Atlas en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 14 de enero en el Estadio Cuauhtémoc.

Las plataformas TUDN, ViX y Canal 5 transmitirán el partido Cruz Azul vs Atlas, el miércoles 14 de enero.

Partido: Cruz Azul vs Atlas

Fecha: Miércoles 14 de enero

Fase: Jornada 2 de la Liga MX

Torneo: Clausura 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: TUDN, ViX y Canal 5

¿Cómo llegan Cruz Azul y Atlas al partido de la Jornada 2 de Liga MX?

Cruz Azul llega con presión al partido de la Jornada 2 de la Liga MX, cuando reciba al Atlas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

La derrota 1-2 en León tiene en la mira al proyecto de Nicolás Larcamón, a quien le urge sumar su primera victoria en el Clausura 2026.

Atlas sumó sus primeros tres puntos en casa, donde venció 1-0 a Puebla, así que, los rojinegros no serán un rival sencillo para Cruz Azul en la Jornada 2 de la Liga MX.

Así se jugará la Jornada 2 de Liga MX:

Martes 13 de enero de 2026

Puebla vs Mazatlán | FOX One y Canal 7

Pachuca vs León | FOX One

Necaxa vs Rayados | Canal 7, ViX, Claro Sports

FC Juárez vs Chivas | Canal 7 y FOX One

Miércoles 14 de enero