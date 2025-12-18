Debido al inminente traspaso de Ángel Sepúlveda a Chivas y al fallido fichaje de Luka Jovic en el mercado pasado, en Cruz Azul saben que una de las tareas pendientes es la contratación de un delantero y uno de los vinculados al equipo es Miguel Borja.

Como su contrato con River Plate terminará en los próximos días, Miguel Borja será un agente libre en el mercado invernal y de acuerdo a su propio representante, Cruz Azul ya les ha hecho saber que están interesados en incorporarlo a sus filas.

Aunque la Máquina no es el único equipo interesado en el delantero colombiano de 32 años de edad, aquí te explicamos cómo podría encajar en el esquema que se ha visto bajo las órdenes de Nicolás Larcamón.

¿Cómo encajaría Miguel Borja en el esquema de Cruz Azul?

Desde que Iván Alonso es el director deportivo del Cruz Azul, el equipo ha jugado la mayoría de sus partidos con una línea de cinco defensas, tres mediocampistas y dos delanteros o dos mediocampistas y tres atacantes.

Si Cruz Azul logra cerrar el fichaje de Miguel Borja, él sería uno de los dos atacantes cuando Nicolás Larcamón decida salir con dos puntas. Sin embargo, en caso de que salga con dos volantes y un delantero centro, pelearía la titularidad con el Toro Fernández.

🇨🇴 Miguel Ángel Borja (DC)

32 años. El jugador no cierra las puertas para ir a Boca si lo llama Román 📞

Riquelme lo había buscado antes de ir a River 🐔 donde tuvo un buen comienzo, y se fue silbado

Todavía pertenece al millonario, donde marcó 72G+A en 159 partidos

Lo traerían? pic.twitter.com/nAw8SsDLNj — Transfermarket Bostero 🇸🇪 (@MercadoPasesBJ) December 11, 2025

Además, las cualidades del delantero colombiano son distintas a las de Gabriel Fernández, pues el uruguayo suele salir del área para asociarse con sus compañeros en la creación de las jugadas, mientras que el ex de River Plate es más un “9” fijo en el área.

Boca Juniors se interpone entre Miguel Borja y Cruz Azul

Debido a que pronto será agente libre, Cruz Azul no es el único club del continente interesado en hacerse de los servicios de Miguel Borja, pues Boca Juniors, rival acérrimo de River Plate, también estaría siguiéndolo de cerca.

No obstante, en un segmento de ESPN, el reportero César Caballero dio a conocer que una vez que Cruz Azul volvió de Qatar luego de quedar eliminados de la Copa Intercontinental, Iván Alonso se puso en contacto con el agente de Miguel Borja.

El delantero que Cruz Azul necesita: ¿Cómo juega Miguel Borja y de qué manera encaja?. (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

En caso de que el directivo de la Máquina concrete la llegada del atacante cafetalero, no tendrían que pagar nada por su fichaje, pues llegaría libre una vez que finalice su contrato con Las Gallinas.