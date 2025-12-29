Las malas noticias llegaron al campamento de Rayados toda vez que Lucas Ocampos podría perderse el resto de la pretemporada del equipo toda vez que el club emitió un parte médico que confirma una parálisis facial del jugador argentino, quien, de entrada, estará fuera por siete días en los cuales se va a valorar su evolución.

Según lo confirmado por Rayados, Lucas Ocampos sufrió una “parálisis facial de hemicara izquierda de probable etiología viral”. El delantero ya fue valorado por un especialista que estableciera el proceso a seguir para su recuperación y futura integración a los trabajos de Monterrey con miras al torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

“El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos presentó una parálisis facial de hemicara izquierda de probable etiología viral. Ocampos fue valorado por un especialista para normar la conducta terapéutica. El jugador estará en reposo durante 7 días y se valorará su evolución clínica para determinar su integración a los trabajos grupales de pretemporada”, detalló Rayados.

Una nueva complicación de Lucas Ocampos en Rayados

Si algo ha marcado el paso de Lucas Ocampos por Rayados ha sido las complicaciones que ha tenido para estar con el equipo en determinados puntos de la temporada, algunos de ellos cruciales a causa de problemas de salud, lesiones o incluso, accidentes que lo obligaron a guardar reposo para su recuperación.

La complicación más reciente que había tenido Lucas Ocampos para jugar con Rayados tuvo lugar a inicios de la Liguilla, cuando sufrió un accidente al caer de un scooter y sufrir una fractura de muñeca, además de un golpe en la cabeza que requirió observación médica. El argentino se perdió los Cuartos de Final ante América y la Ida de la Semifinal contra Toluca.

Otro ejemplo sucedió en la Final del torneo Apertura 2024, cuando en la Final de Ida ante América, Ocampos se lesionó en el inicio del partido. Un desgarre lo dejó fuera de la definición por el título que a la larga perdería La Pandilla ante las Águilas.

Lucas Ocampos sufrió una una parálisis facial de hemicara izquierda de probable etiología viral.



No podrá formar parte de la pretemporada de @Rayados hasta que su recuperación lo permita. pic.twitter.com/4Wil8oppIb — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) December 29, 2025

¿Lucas Ocampos llegará al inicio de torneo con Rayados?

La fecha que tiene en la mira Rayados con Lucas Ocampos es el 10 de enero. Ese día, Monterrey debutará en el torneo Clausura 2025 en contra del bicampeón Toluca y buscará tener a su equipo completo para tratar de empezar el semestre con tres puntos.

Por ahora, no se puede asegurar que Lucas Ocampos vaya a estar presente con Rayados para este partido toda vez que irá paso a paso en su recuperación supervisado por el cuerpo técnico de la institución.