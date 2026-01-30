La etapa de Germán Berterame en la Liga MX llegó a su fin con su fichaje por el Inter Miami, que ya lo presentó como su jugador.

El delantero argentino naturalizado mexicano fue presentado oficialmente como nuevo jugador del equipo de Lionel Messi, tras el pago de su cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, dejando atrás su paso por Rayados.

Germán Berterame es nuevo jugador del Inter Miami

Después de más de cinco años de jugar en la Liga MX, una llamada de Lionel Messi cambió el destino de Germán Berterame, quien es nuevo jugador de Inter Miami.

La comodidad en Rayados, donde Berterame era la estrella y donde se ganó la convocatoria a la Selección Mexicana, no fue suficiente razón para que se quedará en Monterrey.

Antes, muchas ofertas llegaron a la directiva de Rayados por Berterame, pero solo Messi pudo convencer al delantero, quien habría descartado incluso jugar en Europa.

Germán Berterame con Inter Miami (ESPECIAL)

¿Por qué se fue Germán Berterame al Inter Miami?

Oficialmente fue el pago de la cláusula de recisión, la razón por la que, Germán Berterame se fue al Inter Miami, pero la realidad tiene otros tonos.

El origen argentino de Berterame valió más al momento de decidir ser nuevo jugador del Inter Miami, equipo en el que Lionel Messi es amo y señor.

Messi tiene mucho peso e influencia en los futbolistas argentinos, factor decisivo para que Berterame decidiera emigrar a la MLS.

Los números de Germán Berterame en la Liga MX

Germán Berterame llegó en 2019 a la Liga MX para jugar con el Atlético San Luis, equipo en el que sorprendió con su calidad.

El olfato goleador del ahora naturalizado mexicano, atrapó la atención de Rayados, que sacó la cartera para comprarlo al equipo potosino.

Con Rayados, Berterame fue un jugador estelar, pero al igual que muchas estrellas, se va sin lograr ser campeón con el equipo regio.

Estos son los números de Germán Berterame en Liga MX según Transfermarkt: