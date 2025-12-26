De acuerdo a información compartida por los periodistas Tom Bogert y César Luis Merlo, Rayados de Monterrey ya alcanzó un acuerdo con FC Cincinnati de la MLS por el traspaso de Luca Orellano.

Aunque aún faltaría cerrar los últimos detalles del contrato de Luca Orellano con Rayados de Monterrey, su traspaso a la Sultana del Norte parece inminente después de que se alcanzó un acuerdo con él y su club.

Es por ello que aquí te decimos lo que el atacante argentino de 25 años de edad puede aportarle a la Pandilla, que buscará el título de Liga MX y Concachampions el próximo semestre.

Así juega Luca Orellano, el inminente fichaje bomba de Rayados de Monterrey

Formado en Vélez Sarsfield y con un breve paso en el Vasco Da Gama de Brasil, Luca Orellano es un atacante argentino de 25 años de edad que está muy cerca de fichar con Rayados de Monterrey.

Aunque puede jugar prácticamente cualquier posición en la delantera, Luca Orellano se desempeña mejor como extremo por derecha y posiblemente lo veamos ahí con Rayados de Monterrey.

Luca Orellano, futbolista de Cincinatti FC. (Jorge Martinez / MEXPSORT)

El mano a mano y sus movimientos entre líneas son sus principales aportaciones para el equipo. En 77 partidos con el FC Cincinnati, el atacante originario de marcó 15 goles y dio 11 asistencias.

¿Cuánto pagará Rayados de Monterrey a FC Cincinnati por el fichaje de Luca Orellano?

Aunque no se ha dado a conocer la cantidad que pagaría Rayados de Monterrey al club de la MLS por el traspaso de Luca Orellano, ha trascendido que realizaron tres ofertas.

De acuerdo al portal de Transfermarkt, la carta de Luca Orellano tiene un valor de 4.5 millones de dólares, casi 5 millones de dólares, por lo que algo cercano tendría que pagar Rayados de Monterrey.

Eso, sin contar el salario que recibirá el atacante argentino en la Pandilla, aunque recientemente se dio la salida de Sergio Ramos y el equipo se liberó de dicho sueldo, que era uno de los más altos de la Liga MX.