El nombre de Miguel Merentiel ha comenzado a sonar en la Liga MX, pues todo indica que América y Rayados de Monterrey podría ficharlo para el Clausura 2026.

Aunque todavía no hay nada cerrado, Miguel Merentiel podría ser la solución en la delantera de América o Rayados, pues tendrían una opción más para pelear por el puesto titular.

¿Quién es Miguel Merentiel?

Miguel Merentiel es un delantero uruguayo que actualmente juega en Boca Juniors y podría convertirse en jugador de América o Rayados para el Clausura 2026.

Nacido el 24 de febrero de 1996 en la ciudad de Paysandú en Uruguay, Miguel Merentiel inició su carrera en Peñarol en 2017, equipo que lo dio a préstamo en repetidas ocasiones.

En 2022 dejó al Palmeiras para ir a préstamo con Boca Juniors, equipo que después ejercería la opción de compra y en el que juega hasta la actualidad.

¿Qué edad tiene Miguel Merentiel?

Al haber nacido el 24 de febrero de 1996, Miguel Merentiel tiene actualmente 29 de años y desde el 2017 ha construido su carrera en la Primera División del futbol profesional.

¿Quién es la esposa de Miguel Merentiel?

Miguel Merentiel está casado con Victoria. Aunque no suelen compartir muchos detalles de su vida juntos, la pareja se ha mantenido unida desde hace varios años.

¿Qué signo zodiacal es Miguel Merentiel?

Al haber nacido un 24 de febrero, Miguel Merentiel está bajo el signo zodiacal de Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Miguel Merentiel?

Junto a Victoria, Miguel Merentiel tiene una hija que nació el 9 de septiembre del 2022. La pareja ha compartido fotos en sus redes sociales desde el nacimiento de la pequeña hasta cada uno de sus cumpleaños.

¿Cuál es el palmarés de Miguel Merentiel?

A lo largo de su trayectoria en la Primera División, Miguel Merentiel ha forjado una carrera con grandes logros tanto grupales como individuales.

Palmarés de Miguel Merentiel:

Copa Sudamericana (2020)

Recopa Sudamericana (2021)

Serie A (2022)

Supercopa Argentina (2022)

Campeonato Paulista (2023)

¿Cuánto tendrían que pagar América o Rayados por Miguel Merentiel?

De acuerdo con diversos reportes, tanto América com Rayados de Monterrey están interesados en fichar a Miguel Merentiel, pero el costo sería para tomar en cuenta.

En caso de que alguno de los dos equipos de la Liga MX lo quiera tendría que pagar cerca de 10 millones de dólares (180 millones de pesos mexicanos), precio en el que lo tiene valorado Boca Juniors.

El equipo regio ha demostrado que tiene una buena fuente de recursos para invertir, mientras que la directiva americanista ha optado por refuerzos más discretos en los últimos años.