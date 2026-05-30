Guillermo “Billy” Álvarez, exdirector de la Cooperativa Cruz Azul y expresidente del club cementero, murió el 30 de mayo de 2026 a los 80 años en un hospital de Toluca tras complicaciones respiratorias, según informó la periodista Itzel Cruz Alanís.

Figura clave en la historia del futbol mexicano y del sector cementero, Álvarez dirigió durante décadas a Cruz Azul, logrando títulos nacionales e internacionales.

En sus últimos años enfrentó procesos judiciales por delincuencia organizada y lavado de dinero, permaneciendo recluido en el Altiplano desde 2025.

Billy Álvarez estuvo al frente de Cruz Azul en la Liga MX

Billy Álvarez fue una de las figuras más influyentes en la historia reciente de Cruz Azul, organización que dirigió durante varias décadas tanto en el ámbito empresarial como deportivo.

Durante su gestión, Cruz Azul conquistó diversos títulos nacionales e internacionales y se consolidó como una de las instituciones más importantes del futbol mexicano.

Muere Billy Álvarez, figura clave en la historia de Cruz Azul. (@tdn_twit)

¿Quién fue Billy Álvarez?

Guillermo Álvarez Cuevas, mejor como “Billy” Álvarez, fue un empresario y directivo mexicano que estuvo al frente durante décadas en la Cooperativa Cruz Azul y del club Cruz Azul en la Liga MX.

Billy Álvarez nació el 21 de enero de 1945 y asumió el liderazgo de la cooperativa tras la muerte de su hermano, Guillermo Héctor Álvarez, por lo que tras tomar el mando, se consolidó como una de las figuras más influyentes del futbol mexicano y del sector cementero en el país.

En los últimos años, Billy Álvarez enfrentó procesos judiciales por presuntos delitos como delincuencia organizada, administración fraudulenta y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por los cuales permanecía en prisión preventiva desde su detención en 2025.