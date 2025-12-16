Rayados se quedó muy lejos del objetivo de ser campeón del Apertura 2025, y rumbo al Clausura 2026 su mercado de fichajes debe ser poderoso. Conoce las altas y bajas de Monterrey.

Un fracaso más sumó Rayados en el torneo que recién terminó, así que, es de esperar que las bajas y altas del equipo Monterrey sean varias e importantes rumbo al Clausura 2026.

Rayados en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026

El mercado de fichajes de Rayados ha empezado lento, pero las altas y bajas para el Clausura 2026 tendrán que aumentar en los próximos días.

Rayados en el mercado de fichajes: Altas de Monterrey rumbo al Clausura 2026

Luca Orellano, José Luis Rodríguez y Luiz Araujo son los refuerzos que suenan más fuerte para ser parte mercado de fichajes de Rayados, rumbo al Clausura 2026.

Orellano es un jugador destacado en la MLS; Rodríguez brilló con FC Juárez en la Liga MX, y Araujo es parte del Flamengo brasileño.

Las tres opciones apuntan a tener una ofensiva más poderosa para el Clausura 2026, torneo para el que Rayados suma una dura baja.

Posibles refuerzos de Rayados para el Clausura 2026:

Luca Orellano

José Luis Rodríguez

Luiz Araujo

Rayados en el mercado de fichajes: Bajas de Monterrey rumbo al Clausura 2026

En cuanto a las bajas en el mercado de fichajes de Rayados, basta mencionar al español Sergio Ramos como la ausencia más sensible de Monterrey para el torneo de Clausura 2026.

El defensa español ya dejó México despidiéndose antes de Rayados, equipo con el que no logró el objetivo de ser campeón de la Liga MX.

Estas son las bajas confirmadas de Rayados:

Sergio Ramos

César Garza

Tony Leone

¿Cuándo debuta Rayados en el Clausura 2026?

Rayados necesita concretar rápido sus movimientos en el mercado de fichajes rumbo al Clausura 2026 que iniciará muy pronto.

El Clausura 2026 está programado para iniciar el viernes 9 de enero de 2026, fin de semana en el que Monterrey se estrenarán en la competencia.

En la Jornada 1 de la Liga MX, Rayados recibirá al campeón Toluca, el sábado 10 de enero de 2026.