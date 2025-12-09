Sergio Ramos se despide de Rayados y divide a los fans por su polémico comunicado

La etapa de Sergio Ramos con Rayados de Monterrey ha llegado a su fin, pues luego de la eliminación del equipo regio ante Toluca en las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX, el jugador confirmó su salida de La Pandilla.

El 9 de diciembre de 2025 Sergio Ramos emitió un comunicado en sus redes sociales en el que informó sobre su salida de Rayados de Monterrey y de igual manera señaló que no continuará su carrera en el futbol mexicano.

El mensaje del campeón del mundo generó opiniones divididas debido a que se adjudica haber competido y darlo todo con la camiseta regia como si fuera un triunfo, cuando el jugador no ganó ningún título durante su estancia en la Liga MX.

“Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país, una ciudad, un fútbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos. Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, de haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la Concacaf Champions Cup…”, dice una parte del mensaje de Sergio Ramos en sus redes sociales.

El ex del Real Madrid, Sergio Ramos, indicó que lo ha dado todo en la cancha con Rayados, sin embargo, generó opiniones divididas debido a que da a entender como si fuera un éxito el haber competido en vez de ganar títulos.