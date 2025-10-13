Mal y de malas. América jugó un partido amistoso contra Chivas en el parón por fecha FIFA que le terminará muy caro, ya que Isaías Violante sufrió una lesión y todo parece indicar que estará algunas semanas alejado de las canchas.

Como si América no tuviera suficiente con las lesiones que vienen arrastrando varios de sus jugadores como Henry Martín, Álvaro Fidalgo o Jonathan Dos Santos, ahora Isaías Violante se sumará a esta lista.

Además, la lesión del atacante mexicano de 21 años de edad llega en un pésimo momento para las Águilas, pues el Apertura 2025 está entrando en su fase final y crucial para luchar por el campeonato y los primeros puestos de la clasificación.

Dan a conocer gravedad de la lesión que sufrió Isaías Violante en el América vs Chivas

En el partido entre América y Chivas disputado en Glendale, Arizona, Isaías Violante tuvo que salir de cambio debido a que sufrió un problema muscular en una jugada que fue a presionar al rival, es decir, se lesionó solo.

Sin embargo, el problema físico de Isaías Violante es peor de lo esperado, pues América dio a conocer en sus redes sociales que presenta una lesión muscular del bíceps femoral derecho y su regreso será de acuerdo a su evolución.

PARTE MÉDICO



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/nLPBRFyFUT — Club América (@ClubAmerica) October 13, 2025

Isaías Violante se une a las bajas que ya había en el Nido para los próximos compromisos: Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Dagoberto Espinoza, Jonathan dos Santos, José Raúl Zúñiga y Henry Martín.

¿Cuándo volvería Isaías Violante a jugar con América?

Aunque América no explicó en su comunicado la probable fecha de regreso de Isaías Violante una vez que se recupere de su lesión, ya se sabe aproximadamente el tiempo que estará de baja.

De acuerdo con información compartida por el periodista León Lecanda, serían aproximadamente tres semanas las que Isaías Violante se perdería de actividad con el América.

Es decir, probablemente el atacante azulcrema vuelva a tiempo para disputar el último partido de la fase regular del Apertura 2025 ante Toluca y posteriormente estaría a disposición de André Jardine para la Liguilla.