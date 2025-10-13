Esta semana los clubes hicieron una breve pausa en sus calendarios para darle paso a la fecha FIFA pero algunos equipos como América y Chivas pactaron un partido amistoso en Estados Unidos, que sirvió para que el Chicharito se reencontrará con el gol.

El pasado sábado 11 de octubre, el futbol mexicano vivió una edición más del Clásico Nacional disputado en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, como parte de un juego amistoso entre estos dos clubes para no perder ritmo de cara a la parte final del Apertura 2025.

En dicho partido, el Chicharito se quitó una mala racha de ocho meses sin anotar y además, desde su regreso al futbol mexicano en su segunda etapa con Chivas nunca le había marcado gol al América, por lo que ese día rompió con dos sequías.

Chicharito presume su gol ante América y manda a callar a sus detractores; fue en un amistoso

Desde el 26 de febrero de 2025, el Chicharito no anotaba gol con Chivas y ahora que lo hizo en el amistoso ante el América del pasado fin de semana, no se cansa de presumirlo con mucho orgullo y hasta de mandar un mensaje a sus detractores.

Fue a través de su cuenta de instagram donde el Chicharito publicó el vídeo de su gol en el juego amistoso ante América acompañado de un polémico mensaje que varios lo interpretaron como un dardo a sus detractores.

“Quien está enfocado en construir su vida no tiene tiempo para destruir la de otros”, fue la descripción que utilizó el jugador rojiblanco para presumir su gol ante las Águilas, por lo que volvió a encender las redes sociales.

Fans de Chivas critican al Chicharito por presumir su gol ante América en un juego amistoso

Luego de la polémica publicación que el Chicharito hizo en sus redes sociales sobre el gol que le anotó al América en un juego amistoso, algunos fans de Chivas salieron a criticarlo en los comentarios de su publicación.

Para los fans de Chivas no fue bien visto la publicación del Chicharito a pesar de que fue un gol ante el acérrimo rival, pero es que varios lo criticaron por que su gol no valió para nada ya que fue en un amistoso y porque en los últimos meses ha estado envuelto en polémicas.

“Metiste gol ….. interesante”, “Después de 20 años de carrera le metió gol al América, y los festejó como si hubiera ganando un mundial”, “En un amistoso no jodas” fueron algunos de los mensajes que le dejaron en su publicación.