A pesar de que el Apertura 2025 ya está en curso, América sorprendió al revelar una importante incorporación a sus filas que sin duda alguna traerá beneficios de inmediato a la institución.

Y es que, a través de su cuenta de X, América Femenil dio a conocer que una importante marca volverá a trabajar con el equipo como su patrocinador, algo que también traerá una inyección económica importante para el equipo.

Bimbo, empresa líder de panificación a nivel mundial y que hace años era el patrocinador principal en el uniforme de las Águilas, es la marca que, luego de volver a trabajar con el equipo varonil, ahora también aparecerá en la indumentaria del femenil.

América Femenil anuncia patrocinio de Bimbo

A través de su perfil oficial en X, América Femenil compartió un comunicado en el que dio a conocer que Bimbo comenzará a ser patrocinador del equipo, luego de que la empresa volvió a trabajar con el conjunto varonil.

¡Bimbo se suma como patrocinador oficial de América Femenil! 🦅



ℹ️ Entérate de más: https://t.co/pP20FAAzr5 pic.twitter.com/NR2yjoimJ9 — Club América Femenil (@AmericaFemenil) October 9, 2025

“Tras su reciente regreso como patrocinador del equipo varonil, Bimbo da un paso firme hacia el futuro al expandir su alianza con el Club, incorporándose al proyecto de América Femenil como parte de una estrategia integral…”, se lee en el comunicado.

Al igual que en el uniforme del varonil, el patrocinio de Bimbo aparecerá por debajo de los números de las jugadoras, mientras que Caliente aparece en el pecho, GNP Seguros en una manga y Restonic en la otra.

¿Cómo va América Femenil en el Apertura 2025?

Tras 14 jornadas disputadas en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, América marcha en el tercer lugar de la tabla general con 32 puntos, los cuales son producto de 10 victorias, 2 derrotas y 2 empates.

Por delante de América únicamente están Tigres (35 puntos) y Pachuca (33 puntos), por lo que las dirigidas por Ángel Villacampa aún pueden aspirar a quedarse con el superliderato del torneo.

Sin embargo, para hacerlo las Águilas deberán de vencer a las Amazonas en su partido de este fin de semana, cuando se vean las caras este viernes en la Fecha 15 en el Estadio Ciudad de los Deportes.