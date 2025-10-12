Tras su último enfrentamiento en el Apertura 2025, Club América y Club Chivas volvieron a encontrarse, esta vez en un partido amistoso disputado en Estados Unidos.

Como ya es una costumbre, miles de aficionados del Club América y Club Chivas para ver este partido que, aunque no tiene validez oficial, no pierde la gran rivalidad.

Con varios cambios en sus alineaciones, ambos equipos se midieron y nos reglaron un partido muy cerrado que terminó empatado 1-1.

América vs Chivas: ¿Cómo quedó el Clásico Nacional amistoso en Estados Unidos?

El Clásico Nacional amistoso entre Club América y Club Chivas en Estados Unidos no decepcionó en cuanto a intensidad.

Desde el silbatazo inicial, Club Chivas tomó la iniciativa y logró abrir el marcador con una jugada bien trabajada por la banda, que terminó con Chicharito Hernández empujando el balón al fondo de las redes apenas al minuto 3.

Club América, con varios movimientos en su once inicial, tardó en asentarse en el campo, mientras que Rodolfo Cota se mantuvo seguro bajo los tres palos en ausencia de Luis Malagón.

Durante la segunda mitad, el encuentro cambió de tono. América adelantó líneas y comenzó a generar peligro constante sobre la portería rojiblanca.

La presión rindió frutos cuando Víctor Dávila aprovechó un balón suelto fuera del área para conectar un disparo preciso que dejó sin opciones a Óscar Whalley.

Tras los más de 90 minutos jugados, el encuentro terminó empatado y sumando un capítulo más a una de las grandes rivalidades del futbol mexicano.

¿Quiénes son los próximos rivales de Chivas y América en la Liga MX?

Tras la pausa por la fecha FIFA, la Liga MX retoma su actividad con partidos clave para Club América y Club Chivas en el Apertura 2025.

Club América se prepara para un nuevo enfrentamiento ante Cruz Azul, en un Clásico Joven que siempre promete intensidad y rivalidad histórica entre las escuadras de la Ciudad de México.

Por su parte, Chivas tiene un compromiso frente a Mazatlán, un equipo que buscará aprovechar cualquier oportunidad para sumar puntos y complicar la posición del Rebaño en la tabla general.