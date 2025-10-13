¡El sagrado americanismo tiene un nuevo adepto! Álvaro Morales bautizó a Paulo Chavira como nuevo aficionado de Club América, en una “ceremonia” que pronto se viralizó en redes sociales.

A través de su cuenta de X, Paulo Chavira compartió el momento en el que Álvaro Morales lo bautizó como nuevo americanista.

En la ceremonia se puede ver al conductor de ESPN con un bate en mano mientras lanza una sarta de frases para darle la bienvenida al nuevo americanista.

El video publicado hace 12 horas pronto tuvo interacciones y decenas de respuestas en las que los comentarios del americanismo se polarizan.

Video del “bautizo” de Paulo Chavira como nuevo americanista

Dos polémicos personajes se unieron para protagonizar un video que ha llamado mucho la atención en redes sociales, pues Álvaro Morales “bautizó” a Paulo Chavira como nuevo americanista.

“Necesito a mi apóstol más fiel, que aquí en la zona del Bajío ponga la primera piedra del sagrado americanismo, en estos momentos yo nombro a Paulito nuevo caballero de la orden real y sagrada del sagrado americanismo”, dijo Álvaro Morales a Paulo Chavira.

“Te nombro Paulo Primero Arzobispo de la iglesia de occidente del sagrado americanismo”, apuntó Morales con un bate en la mano.

“Ódiame más”, fue la frase que lanzó Chavira para presentarse como nuevo americanista.

¿A qué equipo le iba Paulo Chavira antes de ser americanista?

Álvaro Morales dejó a Cruz Azul para convertirse en americanista y ahora unió a su séquito al influencer Paulo Chavira, quien antes de su “bautizo” como nuevo aficionado del Club América era “fiel” seguidor de Chivas.

“Un azul y un chiva, Dios nos agarre confesados”, fue una de las tantas respuestas de la afición azulcrema.

Paulo Chavira es uno de los usuarios más seguidos de redes debido a su afición por las apuestas deportivas. De hecho, hace unas semanas su nombre se viralizó por la millonada que perdió tras apostarle al Canelo Álvarez en su pelea frente a Crawford.

¿Cuándo volverá a jugar Club América en la Liga MX?

Club América volverá a escena en la Liga MX luego del parón internacional el sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario cuando visite a Cruz Azul en el marco de la Jornada 13.