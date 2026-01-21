El futbolista Gilberto Mora es una de las joyas de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, sin embargo, se informó que el jugador de Xolos de Tijuana causó baja de la concentración por una terrible lesión.

La Selección Mexicana informó que Gilberto Mora causó baja por problemas físicos, por lo que no estará para los duelos amistosos ante Panamá y Bolivia, juegos que se disputarán esta semana.

Ahora, de acuerdo con el periodista Emor Villa, el jugador de Xolos de Tijuana tiene “este problema parece que lo viene arrastrando desde la pretemporada. Se recuperó para la jornada 1 (del Clausura 2026), pero después vino esta recaída”.

¿Qué le pasó a Gilberto Mora? Revelan la terrible lesión que sufre que podría condicionar su carrera

Según el periodista antes mencionado, Gilberto Mora podría padecer una pubalgia, reporte que no ha sido dado a conocer por los Xolos de Tijuana, ya que se han mantenido herméticos con respecto a la salud de sus jugadores.

Si bien Gilberto Mora se había recuperado para el inicio del Clausura 2026, el hecho de ponerlo a jugar la mayor cantidad de partidos antes de que salga de Xolos de Tijuana con rumbo a la Selección Mexicana, eso pudo haber afectado su salud.

El conjunto fronterizo había incluso intentado mitigar el impacto de la lesión utilizando tecnología como la cámara hiperbárica, pero la situación no ha permitido una recuperación completa, por lo que ahora ha generado preocupación en el jugador y su entorno.

¿Qué es la pubalgia que podría padecer Gilberto Mora?

La lesión que podría estar sufriendo Gilberto Mora es una pubalgia, un problema que afecta la zona abdominal y los músculos cercanos, generando dolor y limitando la movilidad.

Esta afección de la pubalgia que podría tener Gilberto Mora es compleja para los futbolistas, ya que requiere un tiempo de recuperación adecuado y puede empeorar si no se trata la lesión con precaución.