Gilberto Mora cerrará un año de ensueño en su jóven carrera como futbolista profesional con un récord más a su cuenta, pues terminará el 2025 como el máximo goleador Sub-17 de todo el mundo.

Después de haber irrumpido en la Liga MX con Xolos de Tijuana, Gilberto Mora también se ganó un lugar en la Selección Mexicana y conquistó la Copa Oro 2025 luego de vencer a Estados Unidos.

Debido a ello, el mediocampista originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se ha colocado en el radar del futbol mundial y ahora finalizará este año como el máximo goleador Sub-17 pese a no ser delantero.

Gilberto Mora es el futbolista Sub-17 con más goles en el 2025

Debido a los nueve goles que Gilberto Mora marcó con Xolos de Tijuana y a los tres tantos que anotó con la Selección Mexicana, terminará el 2025 siendo el futbolista Sub-17 con más anotaciones en todo el mundo.

Gilberto Mora con México. (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Michael Noonan, delantero irlandés de 17 años que juega para el Shamrock Rovers y Johannes Moser, enganche austríaco de la misma edad que pertenece al FC Liefering, quedaron por detrás de Gilberto Mora con 9 goles cada uno.

Los tres tantos que el chiapaneco de 17 años de edad marcó con la Selección Mexicana fueron en el Mundial Sub-20, torneo que disputó en Chile a pesar de que él era elegible para disputar el Mundial Sub-17 que se jugó un par de meses después.

Los récords que Gilberto Mora tiene a su corta edad

Debido a su rápido debut y la irrupción que ha tenido en el futbol mexicano, Gilberto Mora tiene varios récords en su poder tanto en la Liga MX como con la Selección Mexicana.

Más joven en debutar en la Liga MX

Más joven en marcar en la Liga MX

Más joven en marcar en Liguilla de la Liga MX

Más joven en dar una asistencia con la selección mayor

Debido a la proyección que tiene Gilberto Mora, clubes del viejo continente ya han mostrado interés en ficharlo, pero sería hasta después del Mundial 2026, cuando ya tenga 18 años de edad, que dé el salto al balompié europeo.