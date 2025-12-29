Gilberto Mora es la gran sensación en el futbol mexicano, el juvenil de Xolos de Tijuana vivió un año de ensueño no solo con su club sino también con la Selección Mexicana en donde destacó en los partidos que se disputó.

Con apenas dos años de haber debutado en primera división y con 17 años de edad, Gilberto Mora luce cada vez más consolidado en la cancha ganándose no solo la titularidad en Liga MX sino también en el Tri.

La joven promesa mexicana se ganó, primero, su convocatoria por Javier Aguirre y, después, su lugar en el once titular de la pasada Copa Oro donde México se consagró campeón además en el Mundial Sub-20 fue quien lideró al Tri hasta los cuartos de final.

Gilberto Mora sigue aumentando su valor; ahora ficharlo costaría 200 millones

Gilberto Mora no para de crecer en la cancha y con ello su valor dentro del mercado también ha ido en aumento, recientemente Transfermarkt actualizó los valores de los jugadores y sorprendió el valor del juvenil de Xolos.

La base de datos reveló con motivo de fin de año, los jugadores más valiosos de la Liga MX para el 2026 y Gilberto Mora es el protagonista, con un costo de 10 millones de euros, es decir, más de 200 millones de pesos mexicanos.

Con este nuevo costo, Mora cierra un año de locura en donde comenzó teniendo un valor de 4.5 pero tras sus actuaciones en Liga MX y con la Selección Mexicana, duplicó su valuación en el mercado.

Gilberto Mora sigue aumentando su valor (captura de pantalla)

¿Cuál es el Top 10 de jugadores más valiosos de la Liga MX según Transfermarkt?

Está por finalizar el 2025 y por ello, Transfermarkt dio a conocer el Top 10 de jugadores más valiosos de la Liga MX de cara al próximo año en donde la gran sorpresa fue Gilberto Mora de apenas 17 años.

En la cima del listado también aparece el fichaje bomba del América, Allan Saint-Maximin que al igual que el juvenil mexicano está valuado en 10 millones de euros. El Top-3 lo completa Marcel Ruíz, que comparte un valor de 9 millones de euros con otros tres jugadores.

Por último, Armando González, quien fue campeón de goleo en el Apertura 2025, es el décimo jugador mejor tasado del campeonato mexicano de futbol. Aquí te dejamos el listado completo: