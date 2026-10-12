San Luis vs Santos abrieron la actividad sabatina en la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX, con resultado que terminó 2-1 a favor del equipo visitante.

Después del resultado en la Jornada 11, San Luis se quedó en el puesto 15 de la clasificación general con solo 12 puntos.

Santos, por su parte, sumó su cuarta victoria seguida y se se ubica en el lugar 13 con 13 unidades.

Marcador final: San Luis 1-2 Santos.

San Luis vs Santos: así se definió el partido de la Jornada 11 de la Liga MX

San Luis y Santos salieron en busca de una victoria para intentar mejorar su posición en la tabla general.

San Luis con la necesidad de seguir escalando en la parte alta del torneo, mientras Santos en busca de un lugar en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido San Luis vs Santos:

Minuto 19: Gol de Oscar Macías (San Luis)

Minuto 34: Gol de Tahiel Jiménez (Santos)

Minuto 64: Gol de Tahiel Jiménez (Santos)

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y Santos en la Liga MX?

San Luis visitará a Toluca en la Jornada 12 de la Liga MX, un partido programado para jugarse el sábado 17 de octubre.

En su siguiente partido, Santos se mide con Querétaro en la continuación de la Jornada 12 del Apertura 2026.