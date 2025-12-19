Pumas arranca su camino en el Clausura 2026 jugando como local, te compartimos su calendario completo de partidos. Conoce las fechas y horarios para ver a los auriazules.

Nueve partidos en Ciudad Universitaria como local y 8 jugando como visitante, conforman el calendario del Pumas de Efraín Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Fechas y horarios de los primeros partidos de Pumas en el Clausura 2026 de Liga MX

Pumas debuta en el Clausura 2026 de Liga MX recibiendo a Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario.

Estos son los primeros cinco partidos de Pumas en el Clausura 2026:

Pumas vs Querétaro

Jornada 1

Fecha: Domingo 11 de enero de 2026

Horario: 12 horas

Tigres vs Pumas

Jornada 2

Fecha: Miércoles 14 de enero de 2026

Horario: 21 horas

Pumas vs León

Jornada 3

Fecha: Domingo 18 de enero de 2026

Horario: 12 horas

Pumas vs Santos

Jornada 4

Fecha: Domingo 2 de febrero de 2026

Horario: 17 horas

Atlas vs Pumas

Jornada 5

Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Horario: 19 horas

Pumas recibe al campeón Toluca en el Clausura 2026

Después de un inicio de calendario no tan complicado para Pumas, los auriazules recibirán al campeón Toluca y a Rayados.

Puebla vs Pumas

Jornada 6

Fecha: Viernes 13 de febrero de 2026

Horario: 19 horas

Pumas vs Rayados

Jornada 7

Fecha: Domingo 22 de febrero de 2026

Horario: 17 horas

Tijuana vs Pumas

Jornada 8

Fecha: Viernes 27 de febrero de 2026

Horario: 21 horas

Pumas vs Toluca

Jornada 9

Fecha: Martes 3 de marzo de 2026

Horario: 21 horas

Necaxa vs Pumas

Jornada 10

Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026

Horario: 21 horas

Los grandes aparecen en fila en el calendario de Pumas en el Clausura 2026

La segunda mitad del calendario de Pumas en el Clausura 2026, le tiene reservados partidos importantes ante los equipos grandes de la Liga MX.

Pumas vs Cruz Azul

Jornada 11

Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Horario: 21 horas

Pumas vs América

Jornada 12

Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026

Horario: 21 horas

Chivas vs Pumas

Jornada 13

Fecha: Domingo 5 de abril de 2026

Horario: 20 horas

Pumas vs Mazatlán

Jornada 14

Fecha: Domingo 12 de abril de 2026

Horario: 12 horas

Pumas tiene un cierre tranquilo en el calendario del Clausura 2026

San Luis, FC Juárez y Pachuca serán los últimos rivales de Pumas en el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX.

San Luis vs Pumas

Jornada 15

Fecha: Viernes 17 de abril de 2026

Horario: 19 horas

Pumas vs FC Juárez

Jornada 16

Fecha: Martes 21 de abril de 2026

Horario: 19 horas

Pachuca vs Pumas