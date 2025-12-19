Pumas arranca su camino en el Clausura 2026 jugando como local, te compartimos su calendario completo de partidos. Conoce las fechas y horarios para ver a los auriazules.
Nueve partidos en Ciudad Universitaria como local y 8 jugando como visitante, conforman el calendario del Pumas de Efraín Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX.
Fechas y horarios de los primeros partidos de Pumas en el Clausura 2026 de Liga MX
Pumas debuta en el Clausura 2026 de Liga MX recibiendo a Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario.
Estos son los primeros cinco partidos de Pumas en el Clausura 2026:
Pumas vs Querétaro
- Jornada 1
- Fecha: Domingo 11 de enero de 2026
- Horario: 12 horas
Tigres vs Pumas
- Jornada 2
- Fecha: Miércoles 14 de enero de 2026
- Horario: 21 horas
Pumas vs León
- Jornada 3
- Fecha: Domingo 18 de enero de 2026
- Horario: 12 horas
Pumas vs Santos
- Jornada 4
- Fecha: Domingo 2 de febrero de 2026
- Horario: 17 horas
Atlas vs Pumas
- Jornada 5
- Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas
Pumas recibe al campeón Toluca en el Clausura 2026
Después de un inicio de calendario no tan complicado para Pumas, los auriazules recibirán al campeón Toluca y a Rayados.
Puebla vs Pumas
- Jornada 6
- Fecha: Viernes 13 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas
Pumas vs Rayados
- Jornada 7
- Fecha: Domingo 22 de febrero de 2026
- Horario: 17 horas
Tijuana vs Pumas
- Jornada 8
- Fecha: Viernes 27 de febrero de 2026
- Horario: 21 horas
Pumas vs Toluca
- Jornada 9
- Fecha: Martes 3 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas
Necaxa vs Pumas
- Jornada 10
- Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas
Los grandes aparecen en fila en el calendario de Pumas en el Clausura 2026
La segunda mitad del calendario de Pumas en el Clausura 2026, le tiene reservados partidos importantes ante los equipos grandes de la Liga MX.
Pumas vs Cruz Azul
- Jornada 11
- Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas
Pumas vs América
- Jornada 12
- Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026
- Horario: 21 horas
Chivas vs Pumas
- Jornada 13
- Fecha: Domingo 5 de abril de 2026
- Horario: 20 horas
Pumas vs Mazatlán
- Jornada 14
- Fecha: Domingo 12 de abril de 2026
- Horario: 12 horas
Pumas tiene un cierre tranquilo en el calendario del Clausura 2026
San Luis, FC Juárez y Pachuca serán los últimos rivales de Pumas en el cierre del Clausura 2026 de la Liga MX.
San Luis vs Pumas
- Jornada 15
- Fecha: Viernes 17 de abril de 2026
- Horario: 19 horas
Pumas vs FC Juárez
- Jornada 16
- Fecha: Martes 21 de abril de 2026
- Horario: 19 horas
Pachuca vs Pumas
- Jornada 17
- Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
- Horario: 19 horas