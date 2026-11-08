Pumas vs América se enfrentaron en un Clásico Capitalino vital para los felinos, como parte de la Jornada 16 del Apertura 2026, duelo que terminó empatado.

Después del duelo entre felinos y emplumados en el Estadio Olímpico Universitario, Pumas suma 21 puntos en lugar 11, fuera de la Liguilla.

América, por su parte, acumula 30 puntos en el subliderato general de la competencia.

Marcador final: Pumas 2-2 América

América no pudo mantener la ventaja en dos ocasiones (Adrian Macias / Adrian Macias)

Pumas vs América: así se definió el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Pumas llegó al partido ante el América fuera de la zona de Liguilla, obligado a ganar para acercarse a la Liguilla del Apertura 2026.

América también necesitaba los tres puntos para recuperar la cima del Apertura 2026.

Así fueron los goles del partido Pumas vs América:

Chino Huerta anotó uno de los goles de Pumas (Jose Hernandez / Jose Hernandez)

¿Cuándo vuelven a jugar Pumas y América en la Liga MX?

El Apertura 2026 terminará en su fase regular con la Jornada 17 que arranca el 20 de noviembre, en la que Pumas y América cerrarán su actividad, previo a la Liguilla.

Pumas recibe a Rayados en la Jornada 17 de la Liga MX, un partido programado para jugarse el sábado 21 de noviembre.

El mismo día, América se meterá al Estadio Universitario de Nuevo León ante los Tigres.