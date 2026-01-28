Alejandro Zendejas Saavedra es un futbolista mexicano con nacionalidad estadounidense que se desempeña como extremo derecho en el Club América. Inició su formación en las fuerzas básicas del FC Dallas, debutó profesionalmente en la MLS y posteriormente se consolidó en el futbol mexicano con equipos como Chivas, Necaxa y América.

Sigue leyendo para conocer la trayectoria, edad y vida personal de Alejandro Zendejas, una de las principales armas ofensivas del América en la Liga MX.

¿Quién es Alejandro Zendejas?

Alejandro Zendejas nació en México, pero creció en Estados Unidos, país al que emigró junto a su familia y donde obtuvo la nacionalidad. Desde los 12 años ingresó a la Academia del FC Dallas, enfocándose de lleno en su objetivo de convertirse en futbolista profesional.

En 2016 llegó a Chivas, etapa en la que alternó entre el primer equipo y cesiones. Para el Guard1anes Apertura 2020 pasó a Necaxa, donde recuperó continuidad tras una lesión y destacó como el máximo goleador mexicano del Apertura 2021, compartiendo registros con Santiago Giménez.

En enero de 2022 fue fichado por el Club América, equipo en el que elevó su nivel futbolístico. Durante la temporada 2024-2025 participó directamente en una parte significativa de los goles del club, consolidándose como una de sus “joyas” ofensivas.

Alejandro Zendejas es un futbolista mexicoamericano del Club América (@azensaa_/ Instagram )

¿Qué edad tiene Alejandro Zendejas?

Alejandro Zendejas nació el 7 de febrero de 1998 en Ciudad Juárez, Chihuahua, por lo que en 2026 está próximo a cumplir 28 años.

¿Quién es la esposa de Alejandro Zendejas?

Alejandro Zendejas mantiene una relación sentimental con Sabrina Enciso, a quien conoció durante su etapa en el Club América. Aunque en 2025 surgieron rumores de separación, no existe confirmación oficial.

¿Qué signo zodiacal es Alejandro Zendejas?

Por haber nacido el 7 de febrero, Alejandro Zendejas es Acuario, signo asociado con independencia, creatividad y capacidad para adaptarse a distintos entornos.

¿Alejandro Zendejas tiene hijos?

No. Alejandro Zendejas no ha declarado tener hijos ni ha hecho pública información relacionada con la paternidad.

¿Qué estudió Alejandro Zendejas?

Alejandro Zendejas se incorporó al futbol competitivo desde temprana edad, por lo que priorizó su formación deportiva y no cuenta con estudios universitarios públicos conocidos.

¿En qué ha trabajado Alejandro Zendejas?

Alejandro Zendejas ha desarrollado una trayectoria sólida como futbolista profesional en Estados Unidos y México: