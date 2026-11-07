Necaxa vs Tijuana jugaron en actividad de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, donde los Rayos se llevaron la victoria 1-0 sobre el cuadro fronterizo.

Después del resultado en la Jornada 16, Necaxa se ubica en el décimo tercer lugar con 17 puntos.

Tijuana, por su parte, se quedó con 22 unidades en la séxta posición del Apertura 2026.

Necaxa vs Tijuana: así se definió el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Necaxa vs Tijuana se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Necaxa con la necesidad de salir de los últimos lugares de la tabla general, mientras Tijuana en busca de calificar a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Necaxa vs Tijuana:

Minuto 12: Gol de Danny Leyva (Necaxa)

¿Cuándo vuelven a jugar Necaxa y Tijuana en la Liga MX?

Necaxa y Tijuana volverán a la actividad en la Jornada 17 respectivamente de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Necaxa visita a Querétaro el 22 de noviembre en partido de la Jornada 17, mientras que Tijuana enfrenta al Atlante el viernes 20 del mismo mes.