Toluca goleó a Rayados en la Jornada 16 del Apertura 2026, y se colocó entre los cuatros mejores de la Liga MX.

Después del duelo celebrado en el Estadio Nemesio Diez, Toluca suma 27 puntos y es cuarto lugar rumbo a la Liguilla del Apertura 2026.

Rayados, por su parte, se quedó en 21 unidades y buscará el pase a las finales en la última jornada del Apertura 2026.

Marcador final: Toluca 4-0 Rayados

Toluca vs Rayados: así se definió el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Rayados se jugaba su futuro en la cancha de Toluca, por lo que la derrota puso en riesgo su clasificación a la Liguilla del Apertura 2026.

Toluca mandó a todo su arsenal ofensivo en busca de tomar rápido la ventaja en el marcador, y una vez que lo consiguió fue complicado hacerle daño.

Así fueron los goles del partido Toluca vs Rayados:

Minuto 8: Gol de Nicolás Castro (Toluca 1-0 Rayados)

Minuto 23: Gol de Paulinho (Toluca 2-0 Rayados)

Minuto 51: Gol de Paulinho (Toluca 3-0 Rayados)

Minuto 90: Gol de Jesús Gallardo (Toluca 4-0 Rayados)

Un duro tropiezo para Rayados en la Jornada 16 (Brandon / Brandon)

¿Cuándo vuelven a jugar Toluca y Rayados en la Liga MX?

El Apertura 2026 terminará en su fase regular con la Jornada 17 que arranca el 20 de noviembre, en la que Toluca y Rayados cerrarán su actividad, previo a la Liguilla.

Toluca visita al Pachuca en la Jornada 17 de la Liga MX, un partido programado para jugarse el sábado 21 de noviembre.

El mismo día, Rayados enfrentará a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario.