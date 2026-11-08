León vs Chivas se enfrentan en la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 8 de noviembre a las 20:10 horas por Fox One.

Partido: León vs Chivas

Fase: Jornada 16 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 8 de noviembre de 2026

Horario: 20:10 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nou Camp

Transmisión: Fox One

León vs Chivas es uno de los dos partidos programados este domingo 8 de noviembre, en la Jornada 16 del Apertura 2026.

León vs Chivas: Día para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

El domingo 8 de noviembre de 2026 arranca la Jornada 16 de la Liga MX, día en que se miden León vs Chivas.

León vs Chivas: Hora para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

Será a las 20:10 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido León vs Chivas.

León vs Chivas: Canal para ver el partido de la Jornada 16 de Liga MX

El partido León vs Chivas podrá verse a través de la señal de Fox One.