Tras su estreno el pasado 11 de octubre, muchos fans se preguntaron por el doblaje latino de Dragon Ball Super: Beerus.

Crunchyroll dio a conocer el estreno del doblaje latino de Dragon Ball Super: Beerus en su plataforma para mediados de noviembre de 2026.

¿Cuándo se estrena el doblaje latino de Dragon Ball Super: Beerus en Crunchyroll?

De acuerdo con Crunchyroll, el doblaje latino de Dragon Ball Super: Beerus se estrenará en su plataforma el próximo 12 de noviembre de 2026 a las 10:00 a.m.

Algo importante es que Crunchyroll solo estrenará un episodio de Dragon Ball Super: Beerus con doblaje latino en la fecha mencionada.

El resto de capítulos doblados de la serie llegarán de manera semanal, lo que significa que quienes opten por ver el show en este formato estarán atrasados con respecto al idioma original.

Muchos esperaban que se pusieran a disponibilidad todos los episodios doblados que han salido hasta este momento en una sola entrega, pero parece que esto no será así.

No se dio a una razón del por qué de este movimiento, aunque muchos creen que se debe a que no están listos todos los capítulos.

¿Cuándo llegará el doblaje latino de Dragon Ball Super: Beerus a otras plataformas?

De momento, se desconoce cuándo estará disponible el doblaje latino de Dragon Ball Super: Beerus en otras plataformas fuera de Crunchyroll.

La misma Crunchyroll señala que tendrán el exclusiva, sin mencionar otros servicios donde se emite la serie actualmente.

Es posible que dicha exclusiva sea temporal y veamos el doblaje en otras plataformas una vez que termine la emisión de este anime, como sucedió anteriormente.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización acerca del doblaje de esta nueva versión de Dragon Ball Super; así como de su lanzamiento en los distintos servicios disponibles en México.