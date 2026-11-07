Atlante vs Santos jugaron en actividad de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, donde los laguneros se llevaron la victoria por 0-2.

Después del resultado en la Jornada 16, Atlante se ubica en el décimo sexto lugar con 14 puntos.

Santos, por su parte, se quedó con 25 unidades en la quinta posición del Apertura 2026.

Atlante vs Santos: así se definió el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Atlante vs Santos se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Atlante con la necesidad de salir de los últimos lugares de la tabla general, mientras Santos en busca de calificar a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Atlante vs Santos

Minuto 67: Gol de Tahiel Jiménez (Santos)

Minuto 77: Gol de Esteban Lozano (Santos)

¿Cuándo vuelven a jugar Atlante y Santos en la Liga MX?

Atlante y Santos volverán a la actividad en la Jornada 17 respectivamente de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Atlante visita a Tijuana el 20 de noviembre en partido de la Jornada 17, mientras que Santos enfrenta al León el 21 del mismo mes.