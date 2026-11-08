Cruz Azul visitó a Tigres en busca del liderato de la Liga MX en partido de la Jornada 16 del Apertura 2026, que terminó a favor de La Máquina.

Después del duelo celebrado en el Estadio Universitario, Cruz Azul tomó el liderato de la Liga MX con 32 puntos.

Tigres, por su parte, ya planea el siguiente torneo y se quedó en 15 puntos en el lugar 15 del Apertura 2026.

Marcador final: Tigres 2-3 Cruz Azul

Tigres vs Cruz Azul: así se definió el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Tigres llegó eliminado al partido de la Jornada 16 ante Cruz Azul, pero con la necesidad de darle una alegría a su afición contra uno de los favoritos al campeonato del Apertura 2026.

Así fueron los goles del partido Tigres vs Cruz Azul:

Minuto 24: Gol de Nicolás Ibáñez (Tigres 0-1 Cruz Azul)

Minuto 39: Gol de Juan Brunetta (Tigres 1-1 Cruz Azul)

Minuto 51: Gol de Andrés Montaño (Tigres 1-2 Cruz Azul)

Minuto 65: Gol de Guillermo Martínez (Tigres 2-2 Cruz Azul)

Minuto 78: Gol de Gonzalo Piovi (Tigres 2-3 Cruz Azul)

Tigres ha tenido una pésima temporada en el Apertura 2026 (Jorge Martinez / Jorge Martinez)

¿Cuándo vuelven a jugar Tigres y Cruz Azul en la Liga MX?

El Apertura 2026 terminará en su fase regular con la Jornada 17 que arranca el 20 de noviembre, en la que Tigres y Cruz Azul cerrarán su actividad.

Tigres recibirá al América en la Jornada 17 de la Liga MX, un partido programado para jugarse el sábado 21 de noviembre.

El domingo 22 de noviembre, Cruz Azul enfrentará a Chivas en el Estadio Akron.