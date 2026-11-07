El Estadio Banorte está por tener un fin lleno de la música electrónica en conciertos con Ultra México 2026 este 7 y 8 de noviembre.

Y desde ya te dejamos todos los detalles de horarios en que terminan los conciertos:

Apertura de puertas: 2:00 de la tarde

Hora en la que termina: Alrededor de la 1:00 de la madrugada del domingo 8 de noviembre

Ultra México 2026 en Estadio Banorte: Horarios por escenario y por día

Con dos días en concierto este 7 y 8 de noviembre Ultra México 2026 en Estadio Banorte ya tiene sus horarios por día y escenarios:

Para el sábado 7 de noviembre Ultra México 2026 será:

Ultra Main Stage

4:00 pm – Bautista

5:05 pm – Le Twins

6:10 pm – Maddix

7:45 pm – ARTBAT

9:20 pm – Boris Brejcha

10:55 pm – Steve Angello

12:30 am – Hardwell

Resistance

4:00 pm – Kassie

5:15 pm – Mariana Bo

6:30 pm – Boys Noize

8:00 pm – Marlon Hoffstadt

9:30 pm – Klangkuenstler

11:00 pm – Kobosil

12:30 am – Sara Landry

UMF Radio

4:00 pm – Ramiro Puente

4:45 pm – Nathia Kate

5:30 pm – Zaa

6:30 pm – Laura Van Dam

8:00 pm – Giuseppe Ottaviani

9:30 pm – Marlo

11:00 pm – Olly James

12:30 am – Vision V

Ultra México 2026 en Estadio Banorte

Mientras que para el domingo 8 de noviembre Ultra México 2026 son:

Ultra Main Stage

4:00 pm – Crystal

4:45 pm – Michael BM

5:30 pm – Anunnakis

6:35 pm – Halo

7:40 pm – Levity

8:45 pm – Subtronics

9:50 pm – Afrojack

11:10 pm – Alesso

12:30 am – Armin van Buuren

Resistance

4:00 pm – Mirá Mirá

5:15 pm – Pato Shoucair

6:30 pm – Emiliano Demarco

8:00 pm – Colyn B2B Innellea

9:30 pm – Miss Monique

11:00 pm – Camelphat

12:30 am – Eric Prydz

UMF Radio

4:00 pm – Metrika

5:00 pm – Sandro Bianchi

6:00 pm – David Triana

7:00 pm – Garret David

8:30 pm – Isabella

10:00 pm – O.Bee B2B Tomas Station

12:30 am – Bashkka

Ultra México 2026 en Estadio Banorte

Recuerda que el Estadio Banorte está ubicado en Calzada de Tlalpan número 3465 de la colonia Santa Úrsula Coapa en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia de llegada al Estadio Banorte el servicio de transporte del Tren Ligero es la mejor opción con bajar en la estación Estadio Azteca.

Así que ya tienes todo los detalles para disfrutar de la música en Ultra México 2026 en el Estadio Banorte.